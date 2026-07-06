Удары и последствия атак в Киев транслировали в прямом эфире. Что об этом говорит КГВА (документ)

В военной администрации подтвердили, что отслеживают ресурсы, распространившие видео

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Массированную атаку России и работу украинских сил ПВО во время обстрела в ночь на 2 июля транслировали онлайн в хорошем качестве. В КГВА заявили, что никаких согласований на трансляцию не давали, а по поводу незаконных продолжается взаимодействие с правоохранительными органами.

И.о. первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев в ответ на запрос Телеграфа сообщил, что КГВА известно о распространении видео и отслеживаются информационные ресурсы, где его обнародовали.

"Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам выявления и реагирования на факты незаконных трансляций продолжается на постоянной основе. Все установленные случаи отрабатываются компетентными органами в пределах их полномочий", — говорится в заявлении и отмечается — КГВА не получала обращений по согласованию или проведению трансляции.

Трансляция обстрела Киева 2 июля — в КГВА ее не согласовывали/ Ответ на запрос "Телеграфа"

Что это за канал и кто публикует видео

В ролике по ночной атаке на Киев, где зафиксирована работа ПВО и пожара после ударов по жилым районам, отмечено, что кадры обнародовал медиапроект DRM News International. DRM News International – это "платформа для распространения контента". По их заявлениям, они сотрудничают с крупнейшими телерадиокомпаниями и авторами контента. Заметим, что после атаки в ночь на 6 июля канал транслировал последствия обстрела. По официальным данным, головной офис компании находится в Дубае.

Трансляция последствий атаки на Киев и работы спасателей/ Скриншот

Трансляция последствий атаки на Киев и работы спасателей/ Скриншот

После начала полномасштабного вторжения в Украине была остановлена работа всех онлайн-трансляций из открытых камер по соображениям безопасности, чтобы сделать невозможным доступ российских военных к данным в реальном времени во время ракетных и дроновых атак. Служба безопасности Украины призвала владельцев уличных веб камер прекратить публичные стримы, а граждан сообщать об обнаруженных онлайн-трансляциях таких камер через официальные каналы и чат-боты СБУ.

Мониторинговые каналы напоминают – это позволяет россиянам знать последствия ударов с возможностью корректировки в реальном времени. Этому способствует не только трансляция видео, но и публикация последствий ударов сразу. Напомним, для журналистов в Украине действует временный мораторий на публикацию последствий ударов – 12 часов для военных объектов и 3 часа для гражданских.

Граждан призывают не публиковать фото, видео или сообщения, которые могут содержать чувствительные данные о местах ударов, работе ПВО, расположении военных объектов, перемещении техники или состоянии критической инфраструктуры.

Согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, за несанкционированное распространение такой информации в условиях военного положения предусмотрена уголовная ответственность

Ранее "Телеграф" рассказывал, что это не первый случай — в феврале 2025 года Reuters пытались возобновить трансляцию в Киеве. Трансляцию заблокировали.