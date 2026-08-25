Энергетики получили четкое предупреждение: расслабляться из-за "теплой зимы" нельзя

Нельзя исключать резких погодных сюрпризов

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Долгосрочные сезонные прогнозы погоды хоть и указывают на возможную теплую зиму в Украине в этом году, но нельзя исключать возможность циклонов, снегопадов и сильных морозов. При подготовке украинской энергосистемы это особенно важно.

"Телеграф" при помощи искусственного интеллекта проанализировал открытые данные климатических служб, чтобы разобраться, к какой погоде стоит готовиться этой зимой. Важно учесть, что вероятные прогнозы на несколько месяцев вперед лишь описывают статистическую тенденцию, а не дают конкретную погоду на определенные дни.

Европейская климатическая служба Copernicus Climate Change Service (C3S) сообщает, что даже если прогноз говорит о теплой зиме, нет гарантии, что холодов в этот сезон однозначно не будет. То есть, за всю зиму так или иначе могут пройти снегопады, прийти циклоны или же похолодание, из-за ряда факторов температура может опуститься на пару дней.

Согласно данным немецкой метеорологической службы DWD, при составлении сезонных прогнозов в расчет берут не только данные о погоде у поверхности Земли, но и верхних слоях атмосферы, океане и даже морском льде. Потому предсказать за несколько месяцев точные морозы или тепло зимой практически невозможно.

Прогноз погоды. Инфографика: "Телеграф"

Почему это важно для украинской энергетики

Температура за окном этой зимой крайне важна для украинской энергетики, которая страдает от постоянных российских обстрелов. Дело в том, что при резком похолодании и морозах люди резко начнут использовать обогреватели и другие электроприборы, что отразится на потреблении электроэнергии.

Потому даже предварительно хороший погноз о теплой зиме не дает оснований снижать готовность энергосистемы. Даже несколько довольно холодных дней могут оказать значительное влияние.

Прогноз на зиму 2026. Инфографика: "Телеграф"

То есть, даже если 80 дней зимы будут теплыми и не угрожающими работе энергетики, а 10 дней за весь сезон будут сильные морозы, это все равно может стать серьезным испытанием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в парламенте не ждут критических блэкаутов грядущей зимой, несмотря на пессимистические прогнозы. Тем не менее краткосрочные отключения в связи с обстрелами возможны.