Энергетики получили четкое предупреждение: расслабляться из-за "теплой зимы" нельзя
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Нельзя исключать резких погодных сюрпризов
Долгосрочные сезонные прогнозы погоды хоть и указывают на возможную теплую зиму в Украине в этом году, но нельзя исключать возможность циклонов, снегопадов и сильных морозов. При подготовке украинской энергосистемы это особенно важно.
"Телеграф" при помощи искусственного интеллекта проанализировал открытые данные климатических служб, чтобы разобраться, к какой погоде стоит готовиться этой зимой. Важно учесть, что вероятные прогнозы на несколько месяцев вперед лишь описывают статистическую тенденцию, а не дают конкретную погоду на определенные дни.
Европейская климатическая служба Copernicus Climate Change Service (C3S) сообщает, что даже если прогноз говорит о теплой зиме, нет гарантии, что холодов в этот сезон однозначно не будет. То есть, за всю зиму так или иначе могут пройти снегопады, прийти циклоны или же похолодание, из-за ряда факторов температура может опуститься на пару дней.
Согласно данным немецкой метеорологической службы DWD, при составлении сезонных прогнозов в расчет берут не только данные о погоде у поверхности Земли, но и верхних слоях атмосферы, океане и даже морском льде. Потому предсказать за несколько месяцев точные морозы или тепло зимой практически невозможно.
Почему это важно для украинской энергетики
Температура за окном этой зимой крайне важна для украинской энергетики, которая страдает от постоянных российских обстрелов. Дело в том, что при резком похолодании и морозах люди резко начнут использовать обогреватели и другие электроприборы, что отразится на потреблении электроэнергии.
Потому даже предварительно хороший погноз о теплой зиме не дает оснований снижать готовность энергосистемы. Даже несколько довольно холодных дней могут оказать значительное влияние.
То есть, даже если 80 дней зимы будут теплыми и не угрожающими работе энергетики, а 10 дней за весь сезон будут сильные морозы, это все равно может стать серьезным испытанием.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в парламенте не ждут критических блэкаутов грядущей зимой, несмотря на пессимистические прогнозы. Тем не менее краткосрочные отключения в связи с обстрелами возможны.