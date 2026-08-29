Почему склад боеприпасов был среди домов? МВД расследует трагедию в Киевской области

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В Киевской области продолжаются аварийно-спасательные работы и расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия, вызванного российским ударом и последующей детонацией боеприпасов в селе Мила Бучанского района. К настоящему времени официально подтверждена гибель 37 человек, личности многих из которых еще устанавливаются. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Иван Выговский, который вместе с премьер-министром Сергеем Корецким работал непосредственно на месте трагедии.

"Полицейские совместно с представителями СБУ и Офиса Генпрокурора устанавливают все детали, а главное — почему склад с боеприпасами расположен среди обычных жилых домов. Уже опрошены около 40 человек — пострадавшие и свидетели. Вещественные доказательства направлены на экспертизы", — отмечает глава МВД.

Выговский добавил, что из-за удара и детонации было повреждено около 130 домов на нескольких улицах — спасатели до сих пор гасят очаги огня.

Местные жители могут получить помощь в палатках ГСЧС и полиции. Работают мобильные подразделения сервисного центра МВД и миграционной службы, где возобновляются документы. Патрульные уже частично возобновили движение по трассе Киев — Житомир.

"Несмотря на масштабы разрушений, должны оперативно ликвидировать все последствия и дать возможность людям вернуться в свои дома", — резюмировал министр.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Киеве тревога одна на весь город, а не на каждый район в отдельности.