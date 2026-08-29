Прилет в склад боеприпасов, десятки погибших: все детали трагедии под Киевом (фото)
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Что известно об атаке России на Киевщину
В селе Мила Бучанского района Киевской области в результате российской атаки на территорию местного предприятия произошел масштабный пожар и детонация. В настоящее время известно о 37 погибших и 42 пострадавших.
Спасательная операция продолжается, так что количество жертв может возрасти. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Что произошло в Миле
Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, после российской атаки на территорию предприятия в селе Мила возник пожар, сопровождавшийся детонацией.
По данным Офиса генпрокурора, около 20:10 28 августа зафиксировали падение или попадание беспилотника. Его тип устанавливают.
В настоящее время количество погибших возросло до 37 человек.
Среди погибших — председатель Дмитриевской общины Тарас Дидич, который одним из первых прибыл на место после удара.
На локации работают спасатели, полицейские, медики и другие экстренные службы. Они разбирают конструкции, тушат пожар и обследуют близлежащую территорию.
По данным Киевской ОВА, травмы разной степени тяжести получили 42 человека, среди них четверо детей. Семь пострадавших госпитализировали.
Из опасной зоны эвакуировали 381 человека, в том числе 59 детей.
В Дмитровке развернули оперативный штаб, где местные жители могут получить необходимую помощь. Там также доступны горячее питание и психологическая поддержка.
Предварительно известно о повреждениях около 50 жилых домов. Окончательный масштаб разрушений еще устанавливают.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заслушал доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС по ликвидации последствий атаки.
В Кабмине сообщили, что после удара возник пожар с последующей детонацией. Корецкий заявил, что правоохранители должны дать быструю оценку действиям ответственных лиц.
"К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести строгое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", — заявил Корецкий.
Зеленский прокомментировал трагедию в селе Мила Бучанского района Киевской области: "Ужасная ситуация, ужасная халатность тех, кто сохранял взрывчатые вещества прямо рядом с людьми. После ситуации в Вишневом еще одно такое преступление – это абсолютно недопустимо. Я рассчитываю, что детали будут представлены обществу оперативно. Первое попадание было в место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть – складов сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Значительный масштаб".
По факту возможной служебной халатности правоохранители уже начали досудебное расследование. Следствие должно установить, в частности, законность размещения и хранения взрывоопасных предметов и материалов на территории предприятия.
Что сейчас с трассой Киев — Чоп
В настоящее время движение по трассе Киев — Чоп полностью восстановлено. Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.
Из-за пожара и детонации движение по трассе М-06 Киев — Чоп на участке близ села Мила ранее полностью перекрывали. Речь шла об отрезке с 15-го до 32-го километра.
Первоначально патрульные организовали временное движение одной полосой в обоих направлениях.
Завтра, 30 августа, в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки.
В знак скорби и памяти в Киевской области будут приспущены Государственные Флаги Украины. Проведение развлекательных заведений будет ограничено.
Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российских ударов по Киеву 29 августа. Есть поврежденные дома.