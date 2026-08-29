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Чому склад боєприпасів був серед будинків? МВС розслідує трагедію на Київщині

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Чому склад боєприпасів був серед будинків? МВС розслідує трагедію на Київщині Новина оновлена 29 серпня 2026, 19:21

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На Київщині тривають аварійно-рятувальні роботи та розслідування обставин надзвичайної події, спричиненої російським ударом та подальшою детонацією боєприпасів в селі Мила Бучанського району. На цей час офіційно підтверджено загибель 37 осіб, особи багатьох з яких ще встановлюються. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, який разом із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким працював безпосередньо на місці трагедії.

"Поліцейські спільно з представниками СБУ та Офісу Генпрокурора встановлюють всі деталі, а головне — чому склад із боєприпасами був розташований серед звичайних житлових будинків. Вже опитано близько 40 людей — потерпілих та свідків. Речові докази скеровано на експертизи", — зазначає голова МВС.

Вигівський додав, що через удар та детонацію було пошкоджено близько 130 будинків на декількох вулицях — рятувальники досі гасять осередки вогню.

Місцеві жителі можуть отримати допомогу у наметах ДСНС та поліції. Працюють мобільні підрозділи сервісного центру МВС та міграційної служби, де відновлюють документи. Патрульні вже частково відновили рух трасою Київ — Житомир.

"Попри масштаби руйнувань маємо оперативно ліквідувати всі наслідки і дати можливість людям повернутися до своїх осель", — резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в Києві тривога одна на все місто, а не на кожний район окремо.

Теги:
#Київська область #Нацполіція #Іван Вигівський