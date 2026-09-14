На дорогах Киеве начнет действовать "красная" минута молчания: как могут наказать за нарушение

Во время воздушных тревог этот алгоритм не будет внедряться

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С 15 сентября в 9.00 в Киеве начнется поэтапное внедрение режима светофорного регулирования "Всем красный" во время ежедневной общенациональной минуты молчания. Это касается водителей, пешеходов и общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Соответствующие изменения внес Киевсовет по поручению городского головы.

Указано, что на первом этапе режим будет работать на 18 светофорных объектах в центральной части города. В частности, на площади Украинских Героев, Европейской площади, бульваре Тараса Шевченко, Бессарабском проезде, улицах Крещатик, Бассейной, Большой Васильковской, Евгения Чикаленко, Владимирской и Прорезной. В дальнейшем он будет распространяться на другие участки с учетом технических возможностей.

"В 9:00 светофоры в зоне действия режима будут одновременно подавать красный сигнал для всех участников движения — автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Через систему оповещения будет транслироваться сообщение о начале минуты молчания и отсчете ее продолжительности. В 9:01 светофоры вернутся в обычный режим работы. Во время минуты молчания будет также останавливаться наземный общественный транспорт", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что режим "Всем красный" не будет применяться во время воздушной тревоги – в это время светофоры будут работать в обычном режиме. Также он не ограничивает проезд оперативного и специального транспорта, выполняющего неотложные задания с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Какие наказания предусмотрены за проезд на красный сигнал светофора?

Игнорирование запрещающего сигнала светофора является не просто формальным нарушением правил, а потенциальной угрозой жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Такие действия могут привести к значительным финансовым потерям и даже к лишению права вождения на значительные сроки.

Базовый штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика составляет 510 грн. Если такое нарушение привело к созданию аварийной ситуации, то ответственность значительно возрастает. Аварийной ситуацией считается принуждение других участников движения резко изменять скорость, направление движения или принимать другие меры во избежание столкновения или наезда. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1445 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев.

Игнорирование красного сигнала светофора может вылиться в значительный штраф

За проезд на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде, а также выезд на переезд в случае, когда движение запрещено, предусмотрен базовый штраф в 850 грн. Также суд может лишить водителя права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. В определенных случаях может быть применен административный арест на срок от семи до десяти суток. Все эти меры могут сопровождаться изъятием транспортного средства.

Особенно суровая ответственность ожидает водителей, совершивших это нарушение во время перевозки пассажиров или опасных грузов, когда риск для жизни и здоровья людей, а также экологической безопасности возрастает в разы. За такое нарушение предусмотрено лишение права управления транспортными средствами от одного года до трех лет. Кроме того, нарушитель может быть подвергнут административному аресту на срок от десяти до пятнадцати суток. Эти меры, как и в предыдущем случае, могут быть применены как с изъятием транспортного средства, так и без него.

За игнорирование пешеходом красного сигнала светофора в Украине предусмотрен административный штраф в размере 255 гривен согласно статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Если действия пешехода создали аварийную обстановку на дороге (заставили водителей резко тормозить или изменить направление движения), сумма штрафа может быть увеличена или к нарушителю применят другие административные меры.

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