На дорогах Києві почне діяти "червона" хвилинна мовчання: як можуть покарати за порушення

Під час повітряних тривог цей алгоритм не впроваджуватиметься

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З 15 вересня о 9:00 у Києві розпочнеться поетапне впровадження режиму світлофорного регулювання "Усім червоний" під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Це стосуватиметься водіїв, пішоходів та громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. Зазначається, що відповідні зміни внесла Київрада за дорученням міського голови.

Вказано, що на першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об’єктах у центральній частині міста. Зокрема, на площі Українських Героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, вулицях Хрещатик, Басейній, Великій Васильківській, Євгена Чикаленка, Володимирській та Прорізній. Надалі його поширюватимуть на інші ділянки з урахуванням технічних можливостей.

"О 9:00 світлофори в зоні дії режиму одночасно подаватимуть червоний сигнал для всіх учасників руху – автомобілів, пішоходів і велосипедистів. Через систему оповіщення транслюватиметься повідомлення про початок хвилини мовчання та відлік її тривалості. О 9:01 світлофори повернуться до звичайного режиму роботи. Під час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт", — йдеться у повідомленні.

В КМДА наголосили, що режим "Усім червоний" не застосовуватиметься під час повітряної тривоги – у цей час світлофори працюватимуть у звичайному режимі. Також він не обмежує проїзд оперативного та спеціального транспорту, який виконує невідкладні завдання з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигналами.

Які покарання передбачені за проїзд на червоний сигнал світлофора?

Ігнорування заборонного сигналу світлофора є не просто формальним порушенням правил, а потенційною загрозою для життя та здоров'я усіх учасників дорожнього руху. Такі дії можуть призвести до значних фінансових втрат та навіть до позбавлення права керування авто на значні терміни.

Базовий штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника становить 510 грн. Якщо таке порушення призвело до створення аварійної ситуації, відповідальність значно зростає. Аварійною ситуацією вважається примушення інших учасників руху різко змінювати швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів для уникнення зіткнення чи наїзду. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 1445 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 6 до 12 місяців.

Ігнорування червоного сигналу світлофора може вилитись у значний штраф

За проїзд на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді, а також виїзд на переїзд у разі, коли рух заборонено, передбачений базовий штраф у 850 грн. Також суд може позбавити водія права керування транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року. У певних випадках може бути застосований адміністративний арешт на термін від семи до десяти діб. Усі ці заходи можуть супроводжуватися вилученням транспортного засобу.

Особливо сувора відповідальність чекає на водіїв, які вчинили це порушення під час перевезення пасажирів або небезпечних вантажів, коли ризик для життя та здоров'я людей, а також екологічної безпеки, зростає в рази. За таке порушення передбачено позбавлення права керування транспортними засобами від одного до трьох років. Крім того, порушник може бути підданий адміністративному арешту на термін від десяти до п’ятнадцяти діб. Ці заходи, як і в попередньому випадку, можуть бути застосовані як з вилученням транспортного засобу, так і без нього.

За ігнорування пішоходом червоного сигналу світлофора в Україні передбачено адміністративний штраф у розмірі 255 гривень згідно зі статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Якщо дії пішохода створили аварійну обстановку на дорозі (змусили водіїв різко гальмувати чи змінювати напрямок руху), сума штрафу може бути збільшена або до порушника застосують інші адміністративні заходи.

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