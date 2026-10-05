"Бабушкин квадрат" возвращается в моду: в чем его секрет

Подобные изделия возвращаются в тренды

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Эпоха стерильного минимализма и холодных пластиковых интерьеров уходит в прошлое. На смену им спешит тренд, наполненный теплом, ностальгией и душевностью.

Абсолютным хитом этого сезона стали вязаные крючком пледы и накидки в технике "бабушкин квадрат". Об этом сообщает "Телеграф".

В чем секрет популярности "бабушкиного квадрата"?

Мотив "бабушкиного квадрата" — это классика рукоделия, представляющая собой вязаный из центра квадратный узор. Его гениальность заключается в универсальности: комбинируя разноцветные нитки, можно создавать уникальные цветовые комбинации, геометрические фигуры или монохромные шедевры. Возвращение этого тренда обусловлено несколькими факторами.

Тоска по уюту и безопасности. В мире цифровых технологий и постоянного стресса люди инстинктивно ищут вещи с "душой", которые создают ощущение тепла и психологического комфорта.

В мире цифровых технологий и постоянного стресса люди инстинктивно ищут вещи с "душой", которые создают ощущение тепла и психологического комфорта. Тренд на хендмейд и уникальность. Ручная работа снова в цене. Вещь, на создание которой мастер потратил десятки часов, ценится намного выше безликого масс-маркета.

Ручная работа снова в цене. Вещь, на создание которой мастер потратил десятки часов, ценится намного выше безликого масс-маркета. Экологичность и апсайклинг. Пледы часто вяжут из остатков пряжи, что перекликается с современными трендами на осознанное потребление и вторичное использование материалов.

"Бабушкин квадрат"

Как вписать винтажный плед в современный интерьер?

Главная опасность "бабушкиного квадрата" — случайно превратить квартиру в склад антиквариата. Чтобы ретро-текстиль выглядел стильно и современно, дизайнеры советуют соблюдать несколько простых правил:

Игра на контрастах. Яркий цветастый плед ручной работы потрясающе смотрится на фоне ультрасовременного лаконичного дивана нейтральных оттенков (серого, бежевого или графитового), а также на фоне бетонных или однотонных окрашенных стен.

Игра на контрастах/Фото: ИИ

Дозированность. Если вы используете плед на диване или кресле, откажитесь от других кричащих вязаных элементов в этой же комнате. Пусть акцент будет один.

Дозированность/Фото: ИИ

Современная цветовая гамма. Если классические пестрые варианты кажутся вам слишком яркими, обратите внимание на современные интерпретации: пледы, связанные в пастельной гамме, монохроме или сдержанных земляных тонах.

Современная цветовая гамма/Фото: ИИ

Напомним, ковры, которые недавно многие считали пережитком прошлого, вновь появляются в современных интерьерах. Но настоящую высокую ценность имеют далеко не все старинные изделия.