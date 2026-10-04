Укр

Место, где церковь ушла под землю: где оно в Украине и как выглядит сейчас

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Для местных жителей это место имеет сакральное значение Новость обновлена 04 октября 2026, 23:14
Для местных жителей это место имеет сакральное значение. Фото Коллаж "Телеграфа"

В новоосвященную часовню поместили крест княжеских времен

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В урочище Корсов возле села Конюхи Тернопольской области освятили новую часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ее возвели на месте, окутанном древними легендами, рядом с целебным источником, с которого берет начало местная река Корса.

Об этом сообщили на странице церкви Успения Пресвятой Богородицы села Конюхи в социальной сети Facebook. Церемонию провели в день великого христианского праздника.

Освящение новой часовни состоялось в четверг, 1 октября, во время празднования Покрова Пресвятой Богородицы. На торжественное событие собрались местные жители и верующие из окрестных сел.

Освящение часовни в честь Пресвятой Богородицы
Освящение часовни в честь Пресвятой Богородицы
Освящение часовни в честь Пресвятой Богородицы
Освящение часовни в честь Пресвятой Богородицы
Освящение сопровождалось традиционными украинскими песнями
Освящение сопровождалось традиционными украинскими песнями

Место для часовни выбрали неслучайно

Согласно древним преданиям, когда-то в Корсове стояла христианская церковь. Когда к селу приближались монголо-татары, религиозная постройка мгновенно исчезла под землей. А позже на ее месте забил источник, с которого, как считается, начинается река Корса. Эту легенду помнят и сегодня, поэтому территорию у источника местные жители считают особенной.

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы в урочище Корсов в селе Конюхи
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы в урочище Корсов в селе Конюхи
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы в урочище Корсов в селе Конюхи
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы в урочище Корсов в селе Конюхи
В часовне разместили фигуру Пресвятой Богородицы
В часовне разместили фигуру Пресвятой Богородицы

Также в этой местности была найдена древняя реликвия — крест-энколпион, датируемый княжескими временами. Энколпионы – это древние нагрудные кресты, имеющие вид нагрудного креста-мощевика. Эти находки не только обладают большой исторической и археологической ценностью, но и свидетельствуют о связи этих мест с древней христианской традицией Киевской Руси.

Священник показывает прихожанам крест-энколпион
Священник показывает прихожанам крест-энколпион
Крест-энколпион в часовне в урочище Корсов
Крест-энколпион в часовне в урочище Корсов

Сочетание старинных легенд, исторических источников, археологических памятников и новой часовни делает Корсов действительно уникальным местом для села. После освящения часовни урочище снова стало центром молитвы.

На освящение пришли верующие из окрестных сел
На освящение пришли верующие из окрестных сел

Для жителей села в этом месте давняя легенда об исчезнувшей святыне переплетается с исторической памятью. А источник, с которого ведет начало река Корса, продолжают связывать современных украинцев с древними легендами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит одна из самых больших усыпальниц в Украине.

Теги:
#Тернопольщина #Легенды #Освящение #Христианство #Часовня #Покрова Пресвятой Богородицы