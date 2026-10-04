Место, где церковь ушла под землю: где оно в Украине и как выглядит сейчас
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В новоосвященную часовню поместили крест княжеских времен
В урочище Корсов возле села Конюхи Тернопольской области освятили новую часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ее возвели на месте, окутанном древними легендами, рядом с целебным источником, с которого берет начало местная река Корса.
Об этом сообщили на странице церкви Успения Пресвятой Богородицы села Конюхи в социальной сети Facebook. Церемонию провели в день великого христианского праздника.
Освящение новой часовни состоялось в четверг, 1 октября, во время празднования Покрова Пресвятой Богородицы. На торжественное событие собрались местные жители и верующие из окрестных сел.
Место для часовни выбрали неслучайно
Согласно древним преданиям, когда-то в Корсове стояла христианская церковь. Когда к селу приближались монголо-татары, религиозная постройка мгновенно исчезла под землей. А позже на ее месте забил источник, с которого, как считается, начинается река Корса. Эту легенду помнят и сегодня, поэтому территорию у источника местные жители считают особенной.
Также в этой местности была найдена древняя реликвия — крест-энколпион, датируемый княжескими временами. Энколпионы – это древние нагрудные кресты, имеющие вид нагрудного креста-мощевика. Эти находки не только обладают большой исторической и археологической ценностью, но и свидетельствуют о связи этих мест с древней христианской традицией Киевской Руси.
Сочетание старинных легенд, исторических источников, археологических памятников и новой часовни делает Корсов действительно уникальным местом для села. После освящения часовни урочище снова стало центром молитвы.
Для жителей села в этом месте давняя легенда об исчезнувшей святыне переплетается с исторической памятью. А источник, с которого ведет начало река Корса, продолжают связывать современных украинцев с древними легендами.
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