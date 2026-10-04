Люди пробираются сквозь огонь после удара по Северному мосту в Киеве: чем он важен (видео)

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Утром 4 октября в Киеве прогремели взрывы. В результате атаки российский дрон атаковал Северный мост в Киеве.

На момент атаки по мосту ехало большое количество автомобилей. Информация об этом была опубликована в социальных сетях.

Позже об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место", — сказал он.

Появились первые кадры с места происшествия.

Также на видео попал момент прилета по мосту.

На одном из видео с мест происшествия видно, как люди прорываются сквозь огонь и дым, чтобы выбраться.

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Россия атакует Северный мост — чем он важен

Северный мост в Киеве является критически важной транспортной артерией, соединяющей правобережную часть города с большими жилыми массивами на левом берегу Троещиной, Воскресенкой и Радужным. Путепровод позволяет ежедневно пересекать Днепр сотням тысяч жителей жилых массивов Оболонь, Троещина, Воскресенка и других.

Северный мостовой переход – это целый комплекс сооружений, состоящий из подходов к мостам через Днепр и Десенко, дороги на Трухановом острове, съездов на базу отдыха "Днепровые волны", автостоянки. Длина моста через Днепр — 816 метров, а моста через Десенко — 732 метра. Северный мост берет на себя значительную часть нагрузки с других мостов столицы, поддерживая общую городскую логистику. Мост строили пять лет и открыли в декабре 1976 года.

Состоит из трех частей: уникального асимметричного вантового моста через Днепр, моста через реку Десенко, а также путепровода, ведущего к Трухановому острову. Высота А-образного пилона, поддерживающего вантовые тросы, составляет 119 метров, он украшен пятиметровым медным гербом Киева.

Движение по Северному мосту ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег. Как видно на публикуемых местными пабликами фото и видео, после попадания на мосту возникло возгорание.

Северный мост

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром в субботу, 3 октября, Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве. После атаки движение по переправе ограничевали. Накануне из-за повторных российских ударов также перекрывали Южный мост. 2 октября мэр Киева Виталий Кличко подтвердил и очередное попадание в Южный мост.