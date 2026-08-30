Будут штрафовать за все? Что умеют спецавтомобили "Фантомы" и почему их возвращение рассорило украинцев

В будущем количество таких автомобилей на дорогах Украины планируется увеличить

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Уже с понедельника, 31 августа, в Киеве и Киевской области на дороги вернутся "Фантомы". Это специальные автомобили, оснащенные системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначенные для повышения безопасности дорожного движения.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, это призвано снизить количество пострадавших и погибших на дорогах.

Начальник патрульной полиции отметил, что сначала эти автомобили будут работать в столичном регионе. А со временем их количество будет увеличиваться.

"С завтрашнего дня три "фантомных патруля" будут работать в Киеве и Киевской области, а позже — в других областях. Также их количество увеличится в будущем", — написал Белошицкий.

Он объяснил, что это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных. Они оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначены для повышения безопасности дорожного движения.

"Главная цель "фантомов" — уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах Украины", — подчеркнул Белошицкий.

Следует добавить, что в неавтоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет осуществляться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми он оснащен. Они способны фиксировать нарушения, происходящие впереди и позади служебного автомобиля. В случае фиксации наиболее показательных правонарушений (например, создания аварийной ситуации) патрульные, находящиеся в "фантоме", могут остановить нарушителя в соответствии с требованиями ст. 35 ЗУ "О Национальной полиции" и выписать постановление об административном правонарушении.

Как отреагировали в сети?

Мнения пользователей сети разделились, некоторые считают, что это сейчас не самая первая проблема в воюющей стране, а некоторые считают, что благодаря этим автомобилям, можно навести порядок на дорогах.

"Только скорость?(( Будут ли они наказывать за езду по полосам общественного транспорта? выезд на перекресток? движение на красный?");

"Очень спасибо. А с мотоциклами что?";

"Фантомы нужны. Потому что смертность из-за скорости и хаоса на дорогах чрезвычайно высока. При этом Ни один водитель, который будет соблюдать ПДД, никогда так и не будет оштрафован. Поэтому адекватным водителям эти Фантомы не страшны";

Комментарии пользователей

"Кобра возвращается((";

"Это будет просто заработок на людях 😡 ситуации это не изменит, Известное ДТП о котором говорила вся страна, вызвал преступник вообще без водительских прав, который должен сидеть за решеткой, но его выпустили, потому что все в стране продажное";

Комментарии пользователей

"Только три фантома на всю Украину, интересно сколько еще должно погибнуть людей, чтобы навести порядок на дорогах Украины. Там где есть фотофиксация стоят знаки предупреждения, чтобы все ехали соблюдая правила, после фотофиксации все начинают гнать, догонять время, потерянное возле камеры. автомобили";

"Надеюсь теперь, наконец, будет порядок с теми обнаглевшими мотоциклистами, которые демонтировали глушители и гоняют по улицам Киева как взбалмошные и днем, и ночью… Положите этому уже наконец край!";

"А пешеходов когда будут привлекать к ответственности? Родителей за детей на дорогах?";

"Электроволосипед, и им подобны тз, когда будут легализованы и начнут соответствовать ПДД?";

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне в ДТП в Житомирской области погибли главная редактор "Фокуса" Мария Скибинская и ее мать, сотрудница "5 канала" Наталья Скибинская. Автомобиль, на котором ехали женщины, выехал на встречную полосу и врезался автобус.