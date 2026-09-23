Пробивают мосты и трубопроводы: Россия готовит мощные дроны для атаки

Хорошо защищенные сооружения оказались в зоне риска

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Россия готовит к боевому применению ударные беспилотники "Герань" с новой боевой частью. Таким образом, они станут больше приспособленными для ударов по более защищенным целям, в том числе объектам инфраструктуры.

Информация об этом была опубликована в мониторинговом Telegram-канале єРадар. Сообщается, что дроны будут оснащены кумулятивно-режущей специальной нагрузкой (КРСН). То есть, это специальная боевая часть, которая рассчитана на пробивание и разрушение прочных конструкций.

С 20 сентября на площадках запуска БПЛА на аэродроме "Курск" и в районе Навли Брянской области организованы работы по сбору, подготовке и запуску "Герань-4", в том числе и в варианте с КРСН.

Справка: "Герань" представляет собой ударный беспилотник самолетного типа с поршневым двигателем и большой дальностью полета. Он оснащается боевой частью и применяется для нанесения ударов по наземным целям, в том числе объектам инфраструктуры. Навигация осуществляется с помощью инерциальной системы и спутниковых сигналов.

"Герань-4". Инфографика: ГУР

Таким образом, эти беспилотники могут поражать крепкие конструкции, в частности, мосты, укрепленные объектов энергетики и трубопроводы.

Кроме того, враг также рассматривает возможность оснащения "Герань-2" кумулятивным зарядом КЗ-4, который может применяться против бронированных и железобетонных сооружений, твердых покрытий и линий электропередач.

Россия готовит новые "Герани". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Новая боевая часть КРСН состоит из основного заряда, вес которого составляет порядка 40 кг, а тажке четырех дополнительных модулей по 5 кг каждый.

"Появление таких боеприпасов может создавать дополнительную угрозу для защищенных и критически важных объектов инфраструктуры, в частности, энергетической и транспортной", — говорится в сообщении.

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