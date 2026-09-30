Россияне мечтают заморозить Киев. Сколько ТЭЦ в столице и в каком они состоянии

Город готовится к морозам

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Этой зимой россияне снова попытаются "заморозить" украинцев. Власти Киева готовятся к тяжелой зиме.

"Телеграф" рассказывает, сколько ТЭЦ в Киеве. Россия атаковала ТЭЦ минувшей зимой, на них провели ремонтные работы. Также столица развивает резервную систему теплоснабжения.

ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) – это специальная электростанция, которая одновременно производит электрическую энергию и тепло (горячую воду для батарей и кранов). В Киеве есть три основных крупных ТЭЦ: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4). Кроме того, на Рыбальском полуострове расположена старейшая теплоэлектроцентраль столицы, функционирующая в настоящее время как Станция теплоснабжения №2 (СТ-2), в народе ее называют ТЭЦ-2, которая обеспечивает теплом и горячей водой части потребителей Подольского и Оболонского районов.

ТЭЦ-5: Расположена на правом берегу (около Выдубичей). Это мощная станция, обеспечивающая теплом и электроэнергией большую часть столицы.

После существенных повреждений в результате российских атак в начале года, на ТЭЦ-5 проводились экстренные и плановые ремонты. По состоянию на конец сентября общая готовность тепловой инфраструктуры Киева оценивается городскими властями примерно в 90%.

ТЭЦ-6: Расположена на левом берегу (за Троещиной). Самая мощная ТЭЦ в Киеве, являющаяся критически важным узлом жизнеобеспечения левого и части правого берега Киева.

Киевская ТЭЦ-6. Фото: Википедия

В результате массированных российских атак станция испытывала существенные разрушения (оценивались до 80%). Киевская ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, там провели ремонтные и восстановительные работы.

Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) : Расположена на левом берегу на улице Игната Хоткевича. Обеспечивает отопление часть Дарницкого и Днепровского районов.

В начале февраля 2026 года станция испытала критические разрушения от российских ракетных ударов и приостановила свою работу. Без теплоснабжения осталась значительная часть жилых домов, школ и больниц на левом берегу столицы.

Последствия удара РФ по Дарницкой ТЭЦ в феврале 2026 года. Фото: Денис Шмигаль

К началу нового отопительного сезона планируется завершить ремонтные работы на Дарницкой ТЭЦ, рассказал и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев. Известно, что отремонтированное основное оборудование Швейцария предоставила дополнительное донорское оборудование.

Кроме того, продолжаются работы по созданию альтернативной системы для зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ. Однако маловероятно, что их успеют завершить к началу отопительного сезона.

"По Дарницкой ТЭЦ у нас пять альтернативных объектов. Они активно строятся, есть перспективы завершения работ по некоторым из них до конца года. Оцениваю готовность этих проектов сейчас на уровне 50-60%", — отметил Пантелеев.

В столице создают резервную систему теплоснабжения

Киев также готовит сценарии на случай аварийной остановки отдельных теплоэлектроцентралей. В частности, речь идет о возможных проблемах с Дарницкой ТЭЦ-4 и частью мощностей в зоне ТЭЦ-5.

На этот случай в столице развивается локальная генерация. Устанавливают когенерационные установки, способные одновременно производить электроэнергию и тепло.

Какие шансы, что зимой Киев будет с теплом

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в блиц интервью "Телеграфу" дал оценку рискам, что столица грядущей зимой останется без отопления из-за российских ударов. По его словам, если ПВО не сможет защитить ТЭЦ, "все будет зависеть от интенсивности и точности атак". По его мнению, распределенная генерация не сможет полностью обеспечить Киев теплом.

"Можно, конечно, повысить устойчивость работы энергетической системы путем развития распределенной генерации. Но нужно понимать: в том же Киеве она не способна полностью заместить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6", — отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что столичные власти и ДТЭК на самом деле говорят о зимних угрозах. Как Киев готовится к тяжелой зиме.