Первая леди США перепутала имя Лантратовой, а слова ей так и не дали

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Российский омбудсмен Яна Лантратова оказалась единственным представителем российской и украинской делегаций, которой не предоставили слова во время церемонии с Меланией Трамп в Белом доме. Кроме того, обращаясь к ней, первая леди США перепутала ее имя.

Это можно было заметить на официальной трансляции мероприятия в Белом доме, состоявшейся в четверг, 5 ноября.

"Выражаю глубочайшую признательность госпоже Анне Лантратовой, уполномоченной по правам человека в Российской Федерации. Ваша самоотверженная работа дарит надежду и возвращает достоинство людям, чьи жизни разрушила война. Спасибо вам", – сказала Мелания Трамп.

Это единственное упоминание о Лантратовой, которое было произнесено во время церемонии в Белом доме. Также она не выступала на церемонии, а во время официальной трансляции из Белого дома ее даже не было видно.

Речь с российской стороны произнес только спецпредставитель главы России Кирилл Дмитриев.

С украинской стороны сначала выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а затем уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, который передал Мелании Трамп Орден княгини Ольги I степени.

Стоит отметить, что Лантратова известна своими резкими антиамериканскими высказываниями. Приведем лишь один пример, когда весной 2024 года она назвала действующего тогда президента США Джо Байдена, его советника по госбезопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд частью "международной преступной банды, методично практикующей терроризм как метод внешней политики".

Она также участвовала в вывозе детей из аннексированных регионов. 19 марта 2024 года СБУ сообщила ей о подозрении в принудительной депортации детей из Херсона. При этом деятельность первой леди США направлена на воссоединение разделенных войной семей.

После завершения эвакуации украинцев из временно оккупированных Олешек Херсонской области уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему обращается к российскому омбудсмену Яне Лантратовой по имени и отчеству. По его словам, дипломатический этикет помогает добиваться результатов в переговорах.