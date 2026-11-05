Царапины на мебели исчезнут без дорогих средств: поможет обычный грецкий орех

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Небольшие царапины на деревянной мебели поможет сделать менее заметными обычный грецкий орех. Понадобятся очищенное ядро, мягкая сухая ткань и несколько минут.

Этим домашним способом ухода за мебелью поделилась пользовательница Instagram.

Как обработать царапину грецким орехом

Возьмите очищенный грецкий орех и несколько раз проведите ядром по царапине. Делайте это осторожно, желательно вдоль древесных волокон. Этот способ лучше всего подходит для мелких повреждений деревянной поверхности.

Оставьте мебель на несколько минут, чтобы масла подействовали на поврежденный участок. Затем отполируйте его мягкой сухой тканью. Специальное средство для такой маскировки не требуется.

Царапины на мебели

Поверхность натирают орехом

Масла и пигменты ореха затемняют поврежденные участки древесины

Как грецкий орех маскирует царапины

Царапина часто бросается в глаза из-за разницы в оттенках: когда повреждается защитное покрытие древесины, участок становится светлее остальной поверхности. Орех помогает уменьшить этот контраст.

Ядро содержит натуральные масла и пигменты. Они проникают в открытые участки древесины и немного затемняют их, приближая по цвету к остальной поверхности.

Какого результата ожидать и когда нужна реставрация

Грецкий орех маскирует царапину, но физически не устраняет ее. Результат зависит от глубины повреждения, цвета древесины и типа покрытия. Эффект может быть временным.

Жиры из ядра могут оставить следы на поверхности и повлиять на некоторые виды лакового покрытия. Поэтому сначала испробуйте этот способ на незаметном участке мебели. Для глубоких царапин, сколов и повреждений ламинированного покрытия понадобятся специальные реставрационные средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда взялось название "грецкий орех", если его родина совсем не Греция.