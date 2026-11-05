Почти килограмм сладостей: чем удивил самый тяжелый новогодний подарок Roshen (видео)

Чем наполнили новогоднюю "Кормушку"

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Компания Roshen представила новогодний подарочный набор "Кормушка", который выделяется не только сладостями, но и необычной упаковкой. Внутри – 50 конфет и шоколадных изделий общим весом почти килограмм.

Обзор подарка опубликовал блогер di.yanch в Instagram. Он показал ассортимент этого года, а также поделился впечатлениями о том, насколько изменилось наполнение по сравнению с предыдущими годами.

Что положили в новогоднюю "Годівничку"

В коробке собрали 50 сладостей, среди них – леденцы на палочках, желейки в форме бананов и медвежат, "Шалена бджілка", Galaretka и Milky Splash.

Не обошлось и без классических конфет Roshen. В наборе есть шоколадная фигурка Святого Николая высотой 9 см, по четыре "Красных мака" и "Ромашки", а также шесть конфет "Монблан" с разными начинками. Последние особенно понравились блогеру – он назвал их вкусными.

Наполнение подарка "Кормушка"

Среди других сладостей — вафельные конфеты, Roshetto, "Сливки-ленивки" и шоколадный батончик с кокосом и миндалем. Последний также получил одобрительную оценку.

А вот сладости с орехами, арахисом и карамелью особого восторга не вызвали. В подарке есть Candy Nut, Krock и TIDBIT, и именно такие конфеты блогер назвал не слишком удачным выбором.

"Конфеты с арахисом, орехами и прочим – то, что очень тяжело жуется", – объяснил он.

Конфеты с орехами

Чем особая коробка подарка

"Кормушка" отличается от обычных сладких наборов не только весом, но и упаковкой. Коробка имеет форму кормушки для птиц, поэтому после праздников ее можно подвесить на улице и использовать для прикормки пернатых.

"Кормушка" от Roshen

Изменилось ли наполнение в этом году

Отдельно автор обзора обратил внимание на то, что ассортимент новогодних подарков Roshen из года в год остается примерно одинаковым. Несмотря на отдельные новинки, общая концепция набора существенно не изменилась.

"Из года в год мы видим плюс-минус одно и то же наполнение подарков Roshen", – подытожил блогер.

Наполнение подарка

Итак, самый тяжелый новогодний подарок Roshen весит 919 граммов и содержит 50 сладостей. За такую "Кормушку" придется заплатить 449 гривен 75 копеек.