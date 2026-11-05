Почти килограмм сладостей: чем удивил самый тяжелый новогодний подарок Roshen (видео)
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Чем наполнили новогоднюю "Кормушку"
Компания Roshen представила новогодний подарочный набор "Кормушка", который выделяется не только сладостями, но и необычной упаковкой. Внутри – 50 конфет и шоколадных изделий общим весом почти килограмм.
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Обзор подарка опубликовал блогер di.yanch в Instagram. Он показал ассортимент этого года, а также поделился впечатлениями о том, насколько изменилось наполнение по сравнению с предыдущими годами.
Что положили в новогоднюю "Годівничку"
В коробке собрали 50 сладостей, среди них – леденцы на палочках, желейки в форме бананов и медвежат, "Шалена бджілка", Galaretka и Milky Splash.
Не обошлось и без классических конфет Roshen. В наборе есть шоколадная фигурка Святого Николая высотой 9 см, по четыре "Красных мака" и "Ромашки", а также шесть конфет "Монблан" с разными начинками. Последние особенно понравились блогеру – он назвал их вкусными.
Среди других сладостей — вафельные конфеты, Roshetto, "Сливки-ленивки" и шоколадный батончик с кокосом и миндалем. Последний также получил одобрительную оценку.
А вот сладости с орехами, арахисом и карамелью особого восторга не вызвали. В подарке есть Candy Nut, Krock и TIDBIT, и именно такие конфеты блогер назвал не слишком удачным выбором.
"Конфеты с арахисом, орехами и прочим – то, что очень тяжело жуется", – объяснил он.
Чем особая коробка подарка
"Кормушка" отличается от обычных сладких наборов не только весом, но и упаковкой. Коробка имеет форму кормушки для птиц, поэтому после праздников ее можно подвесить на улице и использовать для прикормки пернатых.
Изменилось ли наполнение в этом году
Отдельно автор обзора обратил внимание на то, что ассортимент новогодних подарков Roshen из года в год остается примерно одинаковым. Несмотря на отдельные новинки, общая концепция набора существенно не изменилась.
"Из года в год мы видим плюс-минус одно и то же наполнение подарков Roshen", – подытожил блогер.
Итак, самый тяжелый новогодний подарок Roshen весит 919 граммов и содержит 50 сладостей. За такую "Кормушку" придется заплатить 449 гривен 75 копеек.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что внутри самого дешевого и самого дорогого новогодних подарков Roshen.