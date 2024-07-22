Строительство "пережило" министра: Кривой Рог может остаться без воды из-за неготового водопровода

Система якобы разбита гидроударами и разбалансирована

Строительство водопровода, который должен обеспечить четверть населения Кривого Рога водой, оставшегося без неё в результате российского теракта на Каховской ГЭС, до сих пор не завершено. А тем временем вода из внутренних водоемов города уже заканчивается.

Об этом пишет издание "Свои Кривой Рог". Журналисты напоминают, что данный госпроект начинался еще во времена бывшего вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Кубракова. Глава у министерства уже сменился, но участок из Кременчугского водохранилища до сих пор не построен — а именно оттуда должна поступать вода.

Утверждается, что усугубляет ситуацию и то, что система якобы разбита гидроударами и разбалансирована.

"Их провоцируют постоянные отключения электроэнергии. Быстро ремонтировать водоканал не может, ведь не хватает не менее 350 работников. Кроме того, трубы старые и нуждались в замене давно – еще до начала полномасштабного вторжения. Напомним, что более года Кривой Рог с водой благодаря подаче, в частности, из Кресовского водохранилища. Успеют ли достроить магистральный водопровод – вопрос", — резюмирует издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что гигантское грязное облако накрыло Кривой Рог после отключения света на крупном заводе.