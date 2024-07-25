На металлургическом комбинате в Кривом Роге вспыхнул пожар, есть пострадавшие: все подробности и видео

Причиной возгорания стала утечка смазки

В Кривом Роге произошел масштабный пожар на металлургическом комбинате "Арселор". В результате происшествия есть пострадавшие.

Информацию об этом изначально сообщили в местных пабликах. Позже ее подтвердил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в своем Telegram-канале.

"В городе Кривой Рог на предприятии ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в процессе производственной деятельности произошел пожар. На место возгорания сразу выехали бригады ГСЧС. В настоящее время они работают над ликвидацией пожара", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате пожара пострадали три человека.

"По уточненной информации, в результате пожара на предприятии ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" пострадали трое мужчин 54, 50 и 48 лет. С ожогами средней тяжести их госпитализировали в больницу города Кривой Рог. Причиной возгорания стала утечка смазки", — отметил Ситниченко.

Спустя полтора часа пожар на предприятии был ликвидирован.

Металлургический комбинат "Арселор": что о нем известно

ArcelorMittal Кривой Рог — это крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Производственные мощности комбината рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн стали, свыше 5 млн тонн проката и более 5,5 млн тонн чугуна. Предприятие является крупнейшим экспортёром Украины, 85 % готовой продукции отправляется за границу.

Также ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом ArcelorMittal Кривой Рог и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав.

ArcelorMittal является крупнейшей металлургической компанией мира. На конец 2008 она контролировала 10% мирового рынка стали. Зарегистрированная в Люксембурге, имеет представительства в 60 странах мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 июля в Николаеве произошел пожар, который не могли потушить длительное время.