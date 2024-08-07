Хотел зарядить телефон: в Кривом Роге подросток самостоятельно спасался от пожара подручными средствами (видео)

На месте работают спасатели и скорая

В среду, 7 августа, в Кривом Роге на микрорайоне Солнечном вспыхнул дом. Дома был 16-летний парень, котрый пытался самостоятельно погасить пожар.

Об этом сообщают местные СМИ. По предварительным данным, подросток поставил телефон на зарядку, а та загорелась.

После бесполезных попыток самостоятельно потушить пожар он решил спасаться через балкон. Для этого он использовал штору и по ней спустился со 2-го этажа.

Сейчас с парнем все хорошо, его осмотрели медики. На месте работают спасатели и скорая. Огонь уничтожил домашние вещи на площади в 25 м².

Ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге мужчина оставил в съемной квартире собаку с щенком на целый месяц без еды и воды. Изможденных животных нашел владелец помещения. Взрослая собака походила на скелет, а щенок уже не вставал на ноги и едва дышал. Животные были без пищи и воды в полной темноте. Соседи слышали нытье бедолаг, но почему-то не стали бить тревогу .