Хотів зарядити телефон: у Кривому Розі підліток самотужки рятувався від пожежі підручними засобами (відео)

На місці працюють рятувальники та швидка

У середу, 7 серпня, в Кривому Розі на мікрорайоні Сонячному спалахнула оселя. Вдома був 16-річний хлопець, який намагався самотужки погасти пожежу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За попередніми даними, підліток поставив телефон на зарядку, а та загорілася.

Після марних спроб самотужки загасити пожежу він вирішив рятуватися через балкон. Для цього він використав штору і по ній спустився з 2-го поверху.

Зараз з хлопцем усе добре, його оглянули медики. На місці працюють рятувальники та швидка. Вогонь знищив домашні речі на площі 25 м².

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі чоловік залишив в орендованій квартирі собаку з цуценям на цілий місяць без їжі та води. Виснажених тварин знайшов власник приміщення. Доросла собака була схожа на скелет, а цуценя вже не вставало на ноги та ледь дихало. Тварини були без їжі та води у суцільній темряві. Сусіди чули скиглення бідолаг, але чомусь не стали бити на сполох.