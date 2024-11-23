В одном из городов Украины не будут выключать свет: в чем причина

Без тепла осталось более 100 тысяч человек

Уже почти неделю в Украине действуют стабилизационные графики отключений света, которые не будут касаться определенных домов в Кривом Роге. Речь идет о зданиях без отопления.

Как отмечает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, в городе осталось более 1000 домов без централизованного отопления.

Более того, в этот список попало 11 больниц и 43 учебных заведения. На этом фоне в Кривом Роге откроют штаб по ликвидации последствий аварий.

В Минразвития подчеркнули, что в настоящее время без тепла осталось около 110 тысяч человек. Министерство обратилось в СБУ и МВД по срыву отопительного сезона в Кривом Роге. В "Теплоцентрале" пообещали, что криворожцы будут с отоплением до 8 декабря.

"Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч человек. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Подача тепла в дома жителей Кривого Рога должна быть восстановлена без промедления", – подчеркнул первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Шкураков.

Напомним, что уже на следующей неделе свет в Украине будет выключаться меньше, но при одном условии.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт озвучила печальный прогноз по отключениям света зимой. По ее словам, украинцам боятся сказать правду.