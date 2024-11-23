Свет на следующей неделе будут отключать меньше при одном условии

Эксперт по энергетике сделал оптимистический прогноз

Ограничение электроснабжения в Украине продлится и на следующей неделе, однако они могут быть менее интенсивными. Так, государство может выйти на одну очередь отключений.

Об этом рассказал директор энергетических программ Владимир Омельченко, передает "Киев24". По его словам, в отдельные дни отключений вообще может и не быть.

Омельченко акцентирует, что в настоящее время зафиксировано значительное улучшение ситуации со светом в Одесской области и в Киеве. Однако во время российского удара пострадали подстанции, которые передают электроэнергию.

То есть сейчас Украина может производить достаточное количество электроэнергии вместе с импортом, однако ее невозможно доставить и распределить.

"В настоящее время энергетики работают над этим. И если на следующей неделе не будет новых ударов, Украина может выйти на одну очередь отключений, а в лучшем варианте — в некоторые дни и без них", — говорит эксперт.

Заметим, что уже с понедельника, 25 ноября, всю Украину ожидает значительное похолодание, ведь местами температура днем будет составлять до +1 градуса. А это также может негативно повлиять на отключение света, потому что при морозах потребление электричества растет.

Напомним, что названы три сценария отключения света в Украине зимой.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт озвучила печальный прогноз по отключениям света зимой. По ее словам, украинцам боятся сказать правду.