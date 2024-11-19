Ситуация со светом улучшится при одном условии: эксперт озвучил прогноз

Энергетики работают в 3 смены

Массированные обстрелы критической инфраструктуры 17 ноября привели к существенным повреждениям энергетической системы Украины. Это, в свою очередь, повлекло за собой восстановление графиков отключения электроэнергии.

Но в ближайшее время мы можем ожидать, что ситуация со светом улучшится. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев24".

Отключения электроэнергии для бытовых потребителей пока неизбежны. Тем не менее, энергетики работают круглосуточно в три смены для восстановления поврежденной инфраструктуры.

По словам чиновника, единственной причиной ограничений в электроснабжении остаются вражеские атаки на объекты критической инфраструктуры. Специалисты прилагают максимум усилий по срочному восстановлению поврежденного оборудования.

Самая сложная ситуация сложилась в Одесской области, которая испытала наибольшие разрушения в результате атак. Однако даже в этом регионе уже наблюдается улучшение в системе электроснабжения.

Энергетики планируют минимизировать графики отключений в ближайшие дни. Такой прогноз возможен при отсутствии новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры.

Ремонтные бригады продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего восстановления поврежденных объектов. Специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением во всех регионах Украины.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что эксперт встревожил прогноз об отключении света зимой. При отрицательной температуре будет по меньшей мере 1 очередь отключений.