Ситуация со светом улучшится при одном условии: эксперт озвучил прогноз
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Энергетики работают в 3 смены
Массированные обстрелы критической инфраструктуры 17 ноября привели к существенным повреждениям энергетической системы Украины. Это, в свою очередь, повлекло за собой восстановление графиков отключения электроэнергии.
Но в ближайшее время мы можем ожидать, что ситуация со светом улучшится. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев24".
Отключения электроэнергии для бытовых потребителей пока неизбежны. Тем не менее, энергетики работают круглосуточно в три смены для восстановления поврежденной инфраструктуры.
По словам чиновника, единственной причиной ограничений в электроснабжении остаются вражеские атаки на объекты критической инфраструктуры. Специалисты прилагают максимум усилий по срочному восстановлению поврежденного оборудования.
Самая сложная ситуация сложилась в Одесской области, которая испытала наибольшие разрушения в результате атак. Однако даже в этом регионе уже наблюдается улучшение в системе электроснабжения.
Энергетики планируют минимизировать графики отключений в ближайшие дни. Такой прогноз возможен при отсутствии новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры.
Ремонтные бригады продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего восстановления поврежденных объектов. Специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением во всех регионах Украины.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что эксперт встревожил прогноз об отключении света зимой. При отрицательной температуре будет по меньшей мере 1 очередь отключений.