В одному з міст України не вимикатимуть світло: у чому причина

Без тепла залишилось понад 100 тисяч людей

Вже майже тиждень в Україні діють стабілізаційні графіки відключень світла, які не торкатимуться певних будинків у Кривову Розі. Йдеться про будівлі без опалення.

Як зазначає пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, у місті залишилась понад 1000 будинків без централізованого опалення.

Ба більше, у цей список потрапило 11 лікарень та 43 заклади освіти. На тлі цього у Кривому Розі відкриють штаб з ліквідації наслідків аварій.

У Мінрозвитку наголосили, що наразі без тепла залишилось приблизно 110 тисяч осіб. Міністерво звернулося до СБУ та МВС щодо зриву опалювального сезону в Кривому Розі. У "Теплоцентралі" пообіцяли, що криворіжці будуть з опаленням до 8 грудня.

"Зрив опалювального сезону є неприпустимим, адже від цього залежить життя і здоров’я десятків тисяч людей. Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки. Подача тепла до осель жителів Кривого Рогу має бути відновлено без жодних зволікань", – наголосив перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков.

Нагадаємо, що вже наступного тижня світло в Україні вимикатимуть менше, але за однієї умови.

Раніше "Телеграф" писав, що експертка озвучила сумний прогноз щодо відключень світла взимку. За її словами, українцям бояться сказати правду.