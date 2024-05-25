С Днем Киева 2026! Яркие открытки и прозаические поздравления с праздником

Ежегодно в последнее воскресенье мая киевляне отмечают день города. В 2026 году это 31 мая. Поздравьте киевлян и гостей города с этим светлым историческим праздником.

Во время полномасштабного вторжения этот праздник приобретает более глубокие смыслы, ведь сотни тысяч украинцев и украинок на фронте ежедневно борются за свободу, независимость и защищают Киев от вражеских войск. День столицы Украины начал праздновать в 1982 году. Тогда в конце мая отмечали 1500-летие основания Киева.

"Телеграф" подготовил для вас яркие картинки для поздравления с Днем Киева, чтобы вы могли сделать приятно родным и близким. А также мы собрали поздравления в прозе.

Поздравляю с Днем Киева, жемчужиной нашей страны! Этот праздник напоминает нам о богатстве истории, культуры и духовности нашего города. Желаю, чтобы вы всегда были пышными представителями киевлян, понимая и олицетворяя его ценности. Пусть Киев всегда будет местом, где встречаются добрые люди, творятся великие дела и сбываются большие мечты. Удачи вам, мои уважаемые киевляне!

С праздником, дорогие киевляне! Пусть День Киева станет для нас символом единства, силы и надежды. Желаю, чтобы наш город развивался и процветал, его жители были счастливыми и успешными. Пусть Киев всегда будет городом, где сбываются мечты

С Днем Киева! Пусть каждый день в нашем городе будет полон радости, мира и любви. Желаю всем киевлянам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и вдохновения для новых свершений. Пусть Киев всегда остается сердцем Украины!

Поздравляю с днем нашего города – Киева. Этот город дорог каждому из нас, поскольку это наша столица нашей Родины. Пусть здесь сбываются наши желания и сбываются мечты, пусть наш город процветает и растет, пусть все киевляне будут счастливы и здоровы!

