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Сыр в холодильнике быстро сохнет? Есть хитрый способ сохранить его свежим без пищевой пленки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Контейнер помогает удержать запах сыра, чтобы он не распространялся по холодильнику Новость обновлена 16 ноября 2026, 18:49
Контейнер помогает удержать запах сыра, чтобы он не распространялся по холодильнику. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для твердых и мягких сортов нужны разные условия хранения

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Сыр нуждается в правильном хранении, ведь без этого он может быстро потерять свежесть и вкус. В то же время обычную пищевую пленку можно заменить простыми альтернативами.

Для этого подойдут вощанка, вощеная бумага или пергамент. Главное – учитывать сорт сыра и правильно его упаковать. Подробнее об этом написала "Телеграф".

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Чем заменить пищевую пленку

Один из удобных вариантов – вощанка, то есть хлопчатобумажная ткань со специальным покрытием на основе пчелиного воска. Она помогает защитить сыр от высыхания и сохранить необходимую влажность.

Перед упаковкой кусок сыра нужно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем его кладут в центр чистой сухой вощанки, заворачивают края и прижимают их теплыми ладонями. От тепла рук ткань становится более пластичной и плотнее облегает продукт.

Руки оборачивают кусок твердого сыра вощанкой и прижимают ее края
Тепло ладоней делает вощанку пластичной и помогает закрепить края обертки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как правильно хранить мягкие сыры

Для бри, камамбера и других мягких сортов лучше подойдет вощеная бумага или пергамент. После заворачивания сыр стоит положить в контейнер с крышкой. Так продукт будет защищен от посторонних запахов, но не окажется слишком плотно упакованным.

Для крупных кусков можно сочетать два материала: сначала завернуть сыр в пергамент, который впитает лишнюю влагу, а сверху использовать вощанку. Это поможет сохранить его свойства и защитить от запахов других продуктов в холодильнике.

После использования вощанку можно вымыть холодной водой и высушить, чтобы использовать повторно. А завернутый сыр лучше держать в глубине холодильника, где температура стабильнее, чем на дверце.

Инфографика с пятью шагами хранения сыра: бумага, контейнер, вощанка, мойка и холодильник
Для крупных кусков пергамент и вощанка помогают сохранить свойства сыра Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", полутвердые сыры остаются свежими до нескольких недель, тогда как мягкие сорта имеют значительно меньший срок хранения, и их лучше употребить как можно скорее.

Теги:
#Сыр #Хранение #Пленка