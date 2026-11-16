Производил продукцию с 90-х, а теперь останавливает производство из-за атаки РФ: что известно про "Королівський смак"

От первого подсолнечного цеха до заводов по переработке масличных культур

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История "Королівського смака" началась с предприятия "Виктор и К", которое основали в 1992 году для торговли и общественного питания. Теперь производитель масла, майонезов и кетчупов из Власовки в Кировоградской области останавливает производство: после вражеского удара предприятие получило значительные повреждения.

О прекращении производства представитель компании Геннадий Тертичный сообщил в Facebook. Предприятие также полностью останавливает закупку всех видов масличных культур и сокращает персонал.

Кто основал "Віктор и К" и с чего начинался бизнес

Частное предприятие "Віктор и К" основали 18 декабря 1992 года. Его основатель – Виктор Михайлович Король. Сначала предприятие занималось оптово-розничной торговлей и общественным питанием.

К производству продуктов питания компания перешла не сразу. В 1998 году она начала строить цех по переработке семян подсолнечника мощностью 30 тонн за смену. В 2001 году цех приняла в эксплуатацию Государственная техническая комиссия.

Как появился бренд и расширялся ассортимент

Торговую марку "Королівський смак" зарегистрировали в феврале 2002 года – почти через десятилетие после основания предприятия. Уже в марте заработала линия, где подсолнечное масло разливали в полиэтилентерефталатные бутылки.

В том же году компания запустила майонезный цех с начальной мощностью две тонны за смену. Позже производитель расширил выбор жирности и упаковки: майонез выпускали в стеклянных банках, полимерных ведерках, стаканчиках, фил-паках и дой-паках.

Ассортимент включает гораздо больше, чем масло и майонез. На сайте предприятия среди товарных групп указаны кетчупы, горчица, сливочное масло и спреды, уксус, томатные соусы, халва, макаронные изделия, консервированные горошек и кукуруза.

Компания развивала и перерабатывающие мощности. В 2023 году "Віктор і К" завершило строительство завода по переработке рапса. А в 2024 году предприятие построило новый завод по переработке рапса и подсолнечника общей мощностью 600 тонн в сутки.

Почему предприятие останавливает производство

"Сегодня в результате вражеского удара предприятие получило значительные повреждения. Разрушительный удар вызвал масштабный пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено производственное оборудование, а также потеряны большие объемы готовой продукции", – сообщил представитель компании.

Российские удары компания назвала среди причин остановки

По его словам, команда "Королівського смаку", несмотря на серьезные убытки, работает над ликвидацией последствий удара.

"Самое тяжелое в этой ситуации – то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья", – отметили в компании.

Было уничтожено оборудование и продукция

На момент сообщения компания завершала отгрузку готовой продукции и останавливала производственные процессы. "Остановка производства компании "Королівський смак" оказалась вынужденным, но необходимым решением", – говорится в публикации.

Ранее мы рассказали, какой майонез качественнее – "Щедро" или "Королівський смак" – и стоит ли платить больше.