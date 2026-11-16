Укр

Производил продукцию с 90-х, а теперь останавливает производство из-за атаки РФ: что известно про "Королівський смак"

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Торговую марку зарегистрировали в феврале 2002 года, а весной запустили линию розлива масла Новость обновлена 16 ноября 2026, 19:02
Торговую марку зарегистрировали в феврале 2002 года, а весной запустили линию розлива масла. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

От первого подсолнечного цеха до заводов по переработке масличных культур

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

История "Королівського смака" началась с предприятия "Виктор и К", которое основали в 1992 году для торговли и общественного питания. Теперь производитель масла, майонезов и кетчупов из Власовки в Кировоградской области останавливает производство: после вражеского удара предприятие получило значительные повреждения.

О прекращении производства представитель компании Геннадий Тертичный сообщил в Facebook. Предприятие также полностью останавливает закупку всех видов масличных культур и сокращает персонал.

Кто основал "Віктор и К" и с чего начинался бизнес

Частное предприятие "Віктор и К" основали 18 декабря 1992 года. Его основатель – Виктор Михайлович Король. Сначала предприятие занималось оптово-розничной торговлей и общественным питанием.

К производству продуктов питания компания перешла не сразу. В 1998 году она начала строить цех по переработке семян подсолнечника мощностью 30 тонн за смену. В 2001 году цех приняла в эксплуатацию Государственная техническая комиссия.

Как появился бренд и расширялся ассортимент

Торговую марку "Королівський смак" зарегистрировали в феврале 2002 года – почти через десятилетие после основания предприятия. Уже в марте заработала линия, где подсолнечное масло разливали в полиэтилентерефталатные бутылки.

В том же году компания запустила майонезный цех с начальной мощностью две тонны за смену. Позже производитель расширил выбор жирности и упаковки: майонез выпускали в стеклянных банках, полимерных ведерках, стаканчиках, фил-паках и дой-паках.

Ассортимент включает гораздо больше, чем масло и майонез. На сайте предприятия среди товарных групп указаны кетчупы, горчица, сливочное масло и спреды, уксус, томатные соусы, халва, макаронные изделия, консервированные горошек и кукуруза.

Компания развивала и перерабатывающие мощности. В 2023 году "Віктор і К" завершило строительство завода по переработке рапса. А в 2024 году предприятие построило новый завод по переработке рапса и подсолнечника общей мощностью 600 тонн в сутки.

Почему предприятие останавливает производство

"Сегодня в результате вражеского удара предприятие получило значительные повреждения. Разрушительный удар вызвал масштабный пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено производственное оборудование, а также потеряны большие объемы готовой продукции", – сообщил представитель компании.

Пожарные тушат охваченное пламенем промышленное здание, над которым поднимается густой темный дым
Российские удары компания назвала среди причин остановки

По его словам, команда "Королівського смаку", несмотря на серьезные убытки, работает над ликвидацией последствий удара.

"Самое тяжелое в этой ситуации – то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья", – отметили в компании.

Мужчина в черной куртке стоит возле пожарной машины на фоне горящего здания и работы спасателей
Было уничтожено оборудование и продукция

На момент сообщения компания завершала отгрузку готовой продукции и останавливала производственные процессы. "Остановка производства компании "Королівський смак" оказалась вынужденным, но необходимым решением", – говорится в публикации.

Ранее мы рассказали, какой майонез качественнее – "Щедро" или "Королівський смак" – и стоит ли платить больше.

Теги:
#История #Производство #Растительное масло #Торговая марка #Майонез #Королівський смак