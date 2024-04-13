"Я сыграл НКВДшника, чья фамилия принадлежала душегубу, который особо отличился на Соловках": актер Дмитрий Олейник

Первая большая роль в полнометражном кино стала вызовом для молодого актера

В национальный кинопрокат 9 мая выйдет лента режиссера Тараса Томенко "Дом "Слово". Неоконченный роман", в которой актер Дмитрий Олейник сыграл главного антагониста — тайного сотрудника НКВД в украинском творческом кругу, который впоследствии войдет в историю под названием "Расстрелянное возрождение". Как снимали киноленту, как приходилось готовиться к роли и кто писал доносы на коллег по творческому цеху – об этом и о многом другом актер рассказал "Телеграфу".

"Хотелось, чтобы фильм не был нафталиновым"

— Дмитрий, фильм "Дом "Слово"" снимали шесть лет назад. Многое, наверное, уже забылось. А что всплывает в памяти, когда вспоминаете тот период?

— Фильм начали снимать в 2018 году, потом был перерыв почти два года, и последние съемочные дни проходили в 2020 году. Вспоминаю главную задачу нашей творческой команды. Поскольку в картине фигурируют исторические фигуры – писатели, поэты, прозаики, художники, актеры и режиссеры, которых мы знаем из книг, – показать их живыми людьми, что они не памятники, не трафареты из учебников. Они тоже имели бытовые проблемы, влюблялись и совершали не только положительные, но и отрицательные поступки. Хотелось, чтобы фильм не был нафталиновым, какой обычно нам представляется та эпоха – 20—30 годы прошлого века.

— Как вы готовились к роли? Читали какие-то дополнительные материалы, кроме сценария, обращались к архивам? Какие интересные и неожиданные факты во время этого процесса нашли и открыли для себя?

— Основным открытием для меня стала информация о существовании такого дома "Слово", где под одной крышей жили и работали творческие личности Украины – Сосюра, Тычина, Курбас, Хвылевой и другие. Это открытие подтолкнуло меня к поискам в этом направлении, потому что хотелось глубже погрузиться в контекст событий. Посмотрел документальный фильм "Дом "Слово", и по совету режиссера Томенко, чтобы лучше понять и воплотить моего вымышленного персонажа, прочитал роман Валерьяна Пидмогильного "Город".

Дмитрий Олейник в роли Владимира Акимова

Несмотря на то, что я сыграл выдуманное существо (иначе его не назовешь) НКВДшника Владимира Акимова, эта фамилия на самом деле принадлежала душегубу, который особо отличился на Соловках. Это зафиксированный факт. Еще поразило то, что среди украинских писателей Расстрелянного возрождения были настоящие предатели, которые писали доносы на своих коллег. К примеру, именно таким был писатель Юрий Смолич, который сотрудничал с НКВД под агентурным псевдонимом "Стрела". Это также подтвержденный факт.

— Ваш вымышленный персонаж – Владимир Акимов – мало того, что НКВДшник, так еще и писатель. Вам в жизни присущ творческий процесс в виде писательской деятельности – пишете прозу или стихи?

— Последнее стихотворение я написал, когда мне было 20 лет. К сожалению, нет способности к этому. Весь свой талант направляю на актерскую деятельность…

"У меня как актера есть негативная энергия"

— Кто-то из вашей родни был репрессирован и прошел советские застенки?

— К счастью – никто. Мои дед с бабкой по отцовской линии встретились и работали в Крыму. И, напротив, они были сторонниками советской власти. Мамины родители с Запада Украины и до 1940 года жили на территории Румынии. Кстати, дедушка по отцу тоже из Черновицкой области, и он делился негативными воспоминаниями о своем румынском детстве. Они все принадлежали к рабочему классу, наверное, такая жизнь их устраивала, или просто не было выбора. Возможно, если бы они выбрали творческие профессии – как знать, тогда наверняка могли бы попасть в пекло репрессий из-за своих свободолюбивых взглядов.

— Возможно, кто-то из ваших родственников (в любом колене) служил в НКВД или был комиссаром в ЧК?

— Уточнял у отца относительно своего деда. Дед работал в Крыму на виноградниках, был бригадиром. Затем начал работать на консервном заводе, где производили сок, и дослужился до начальника сырьевого отдела.

Бабка тоже была бригадиром, потом бухгалтером, а потом – завхозом в детском саду. Так что никаких слишком больших должностей у них не было. Вынужден вас огорчить – в НКВД никого не было.

— Даже не верится, что, не имея НКВДшников на генетическом уровне, вы так убедительно сыграли чекиста-шпиона…

— Спасибо. Наверное, у меня как у актера есть какая-то негативная энергия… Хотя, как только попал в театр, играл положительных персонажей, светлых мальчиков. Видимо, режиссер Тарас Томенко разглядел, что я не такой уж пушистый.

Дмитрий Олейник в роли НКВДшника Владимира Акимова

Воплощая образ Акимова, шел от внутреннего, но это не значит, что в жизни я способен совершать аналогичные плохие поступки.

Сейчас уже сыграл ряд негативных персонажей в театре, воплощение тотального зла. Я уже видел фильм "Дом "Слово", и мне кажется, что теперь некоторые моменты сыграл бы иначе. То была моя первая большая роль в полнометражном кино. И это был вызов для меня.

Мародеры "хозяйничали" в крымском доме

— У вас знаменитая украинская фамилия. Кто из выдающихся Олейников ваш родственник — может, поэт Борис Олейник или актеры Николай и Евгений Олейники?

— Нет, никто из выдающихся Олейников не является моим родственником. (Смеется.) Хотя с Борисом Олейником мы виделись вживую. В 2014 году он посещал музей "Золотые ворота", где мы показывали спектакль "Ярослав Мудрый" в режиссуре Валерия Пацунова, в котором я играл одну из ролей. Знаю, что где-то в интернете "гуляет" наша общая фотография с того события.

— Вы родились в Крыму, а потом переехали в Черновицкую область. После оккупации посещали полуостров?

— Последний раз в Крыму я был в 2013 году. Приезжал на похороны дедушки. Там остался его домик и небольшое хозяйство. Хотя соседи пытались как-то ухаживать, но у каждого хватает собственных дел. Знаю, что там "хозяйничали" мародеры, сейчас окна и двери заколочены досками. Наверное, сейчас это все в заброшенном состоянии.

— По чему именно крымскому больше всего скучаете?

— Мы жили в селе в 40 км от Джанкоя, довольно далеко от моря. Чаще всего вспоминаю дом дедушки и большой орех во дворе, где проходило мое беззаботное детство.

Придет время взять в руки оружие

— Во время военного положения в Украине вы выезжали за границу, где участвовали в спектаклях. Чувства, с которыми в этих условиях пересекали границу, отличались от тех, когда беззаботно ездили на отдых?

— Чувства были смешанные. Во-первых, не хотелось уезжать из страны в такие трудные времена, потому что есть понимание, что я нужен здесь, тем более, что многие из коллег взяли в руки оружие и стали на защиту Родины. А во-вторых, отдавал себе отчет, что мы едем за границу не на прогулку, а чтобы рассказать европейцам о войне и о том, что происходит в Украине с 2014 года.

Например, я выяснил, что многие европейцы не воспринимали Украину как отдельное государство, они считали ее частью России. Но мы показывали им что мы самобытная нация со своей уникальной культурой и историей.

— Вы как артист имеете отсрочку от мобилизации? Вообще есть какие-то брони для творческих личностей?

— Знаю, что некоторые театры имеют возможность бронировать 50% работающих там мужчин. Но у меня такой брони нет. Понимаю, что придет время, и я тоже возьму в руки оружие.

— Относительно ситуации с режиссером и теперь уже бывшим художественным руководителем киевского Театра на Левом берегу Днепра Стасом Жирковым. Он после начала полномасштабного вторжения уехал из Украины и, по сути, бросил коллектив на произвол судьбы. Стас из-за границы пытался сохранить свой пост. Как вы считаете, при таких обстоятельствах имеет право даже такой достойный режиссер исполнять свои обязанности дистанционно?

— Можно по-разному относиться к Стасу Жиркову и его деятельности. Но со времени полномасштабного вторжения им и командой театра были организованы гастроли в шести странах со спектаклем "Плохие дороги" режиссера Томы Труновой, часть команды театра имела возможность работать в Риге над спектаклем "С этим спектаклем что-то не так", который сейчас есть в репертуаре Театра на Левом берегу, поэтому считаю, что утверждение "бросил коллектив на произвол судьбы" не совсем корректно. Конечно, руководить театром дистанционно невозможно. Стас осенью 2022 года написал заявление об увольнении. Сейчас театр возглавляет Олеся Жураковская (в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра работает с 2002 года. – Авт.).

— Одной из претенденток на этот пост была режиссер и дочь актеров Ады Роговцевой и Константина Степанкова. Чем Олеся Жураковская лучше в должности художественного руководителя, чем Екатерина Степанкова?

— Как актер я никогда не сотрудничал с Екатериной. Потому не могу о ней вообще ничего сказать. Но большинство коллектива театра поддержали именно Олесю Викторовну.

Считаю, что выбор очевиден и понятен.

Дмитрий Олейник

— Сейчас в театре зарплату выплачивают вовремя и в полном объеме?

— С начала полномасштабной войны в театре были некоторые проблемы с выплатами. Но эти проблемы начались еще со времен COVID-19, когда театр некоторое время был на паузе. Насколько я понимаю, ситуации с задержками это была не инициатива театра, а именно государственное недофинансирование. Сейчас ситуация изменилась – зарплату мы получаем вовремя.

— Дмитрий, вы довольны тем, как в эти бурные времена развивается ваша творческая карьера?

— Успех своей карьеры рассматриваю не через призму известности, популярности и финансовой составляющей. Расцениваю это исключительно под углом личного и профессионального развития. За последние годы с нами произошли ужасные вещи, мы приобрели тяжелый опыт, но, несмотря на это, считаю себя счастливым актером, потому что работаю с опытными талантливыми коллегами, имел возможность играть на знаменитых зарубежных сценах, о которых мог только мечтать.

— По образованию вы режиссер. Сохранились ли амбиции сделать что-либо существенное в этом статусе?

— Не ощущаю для этого потенциала и энергии. Я считаю, что лучше оставаться хорошим актером, чем быть посредственным режиссером. Поэтому в ближайшее время в режиссуре вы меня не увидите.

О чем кино

1927 год. Советская Украина. По приказу Сталина в Харькове построен кооперативный дом "Слово". Выдающихся писателей заселяют в комфортные квартиры с целью тотального контроля за процессом творчества. Не каждый из них соглашается воспевать культ Сталина. Неожиданно для жильцов дома к ним подселяют никому не известного молодого писателя Владимира Акимова. С его появлением в доме "Слово" начинают разворачиваться странные события…

Актеры на съемках фильма "Дом "Слово"

Главные роли сыграли: Дмитрий Олейник (Владимир Акимов), Вячеслав Довженко (Мыкола Хвылевой), Станислав Сукненко (Лесь Курбас), Валерия Ходос (Рая Троянкер), Андрей Май (Владимир Сосюра), Юлия Чепурко (Мария Сосюра), Константин (Павло Тычина), Геннадий Попенко (Михайль Семенко).

Фотографии предоставлены Дмитрием Олейником