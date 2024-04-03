Актриса Жураковская раскритиковала экс-подругу Ирину Горбачеву, которая поддерживает Путина (фото)

Олеся Жураковская оборвала все контакты с Ириной Горбачевой

Украинская актриса Олеся Жураковская, которая не снимается в России, хотя и имела немало приглашений, резко прошлась по бывшей подруге, актрисе Ирине Горбачевой. Жураковская уточнила, что длительное время имела дружеские отношения с талантливой актрисой.

В программе Алины Доротюк Олеся вспомнила, что после начала войны в Украине Ирина поддержала нарративы кремлевских пропагандистов. Это было шоком для Олеси и она оборвала все контакты с Горбачевой.

Пропагандистка Ирина Горбачева

"Для меня был удар услышать, что человек, которого я считала своим другом, говорит, что "в общем, я не осуждаю". Меня просто парализовало в тот момент. Но такое сейчас время… Надо разрывать связи, не оглядываясь назад. Надо, чтобы воздух свежий был, освобождать пространство для творчества. На место этих людей придут те люди, у которых не было возможности сделать шаг, потому что выгребалось все, чтобы заплатить им гонорары", — вспомнила Олеся.

Добавим, что актриса Ирина Горбачева родом из Мариуполя. Она перебралась в Москву, где строит свою творческую карьеру. После начала великой войны Горбачева очень осторожно высказывалась о преступлениях русских, а войну называла "ситуацией, которая происходит".

Также Горбачева не сторонилась пропагандистских светских мероприятий и продолжает спокойно работать в РФ и подчеркивать, что ее место именно там.

Ранее "Телеграф" писал, куда исчезла известная актриса Даша Волга. Даша долгое время жила и работала в России.