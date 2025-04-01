"Они будут максимально давить": Плетенчук сказал, когда обострится ситуация на фронте

Противник будет использовать напряжение на фронте для усиления своих позиций на переговорах

В апреле на фронте можно ожидать обострения ситуации. Это связано с тем, что сейчас идет переговорный процесс и россияне будут максимально давить, чтобы усилить свои позиции.

Об этом сказал Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире "Ранок.LIVE". Он называет такой сценарий "традициями московской дипломатии".

"Это их классика, поэтому нужно ждать, вероятнее всего, обострения", — говорит Плетенчук.

Он добавил, что на суше у врага ситуация лучше, чем в море, потому он будет "максимально давить и затягивать время".

"Я думаю, что в этом месяце мы увидим, наоборот, несколько напряжение именно со стороны России", — подытожил спикер.

Что говорят в Генштабе

Согласно данным из свежей сводки, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 216 боевых столкновений. 31 марта противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 99 авиационных ударов, привлек три ракеты и сбросил 169 КАБ. Кроме того, совершил более 5200 обстрелов, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 2223 дрона-камикадзе.

В то же время, первая ночь апреля в Украине прошла с аномальным "затишьем", поскольку противник не запускал по "шахеды" или ракеты, как это происходит каждую ночь. Подобные случаи были 10 декабря 2024 и 14 октября того же года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские войска готовы активизировать наступательные операции в нескольких районах линии фронта в надежде повлиять на перемирие и переговоры. Произойти это может весной и летом текущего года.