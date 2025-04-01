Нардеп подшутил над министрами и "тысячей Зеленского"

Некоторые "покупали продукты", другие — "донатили на армию".

Лишь пять министров из правительства Украины воспользовались программами "кэшбэка" или "зимней поддержки" в 2024 году.

Об этом в шутку заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале. Выдумка посвящена Дню смеха, который отмечается 1 апреля.

Согласно сообщению нардепа, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба якобы потратил полученный кэшбек и тысячу гривен поддержки на приобретение пищевых продуктов в местных торговых точках. Министр здравоохранения Виктор Ляшко, согласно шутке Железняка, направил тысячу гривен на покупку лекарств.

Олекий Кулеба

Виктор Ляшко

Михаил Федоров, вице-премьер-министр цифровизации, как шутит Железняк, разделил полученные средства: примерно половину использовал для пополнения интернета, а остальные перевел на сбор средств для закупки дронов. Как пишет Железняк, министр финансов Сергей Марченко вложил все полученные деньги в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Михаил Федоров

Сергей Марченко

Интересно, что министр энергетики Герман Галущенко якобы вообще не потратил полученный кэшбек и тысячу гривен поддержки на личные нужды. Почему-то сразу перевел 95% этих средств в поддержку национального кинопроизводства.

Герман Галущенко

Напомним, программы "кэшбек" и "зимней поддержки" введены правительством для поддержки граждан в условиях войны. Каждый украинец имел возможность получить тысячу гривен помощи от государства.