Дожди затянутся. Будет ли в Киеве тепло в начале апреля

В течение вторника-четверга в столице будет держаться облачность, будут идти дожди и местами бушевать ветры

Погода в Киеве на днях точно не порадует горожан, ведь она будет мокрой и местами ветреной. Показатели температуры днем могут подняться до +14 градусов.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются с утра вторника и до его конца. Об этом сообщили в Meteofor.

Итак, вторник, 1 апреля, ворвется в город с сильной облачностью и дождями. Осадки будут идти с ночи и до позднего вечера и наибольшая их сила будет утром-вечером. Дневная и ночная температуры зафиксируются около +9 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Среда, 2 апреля, также будет облачной и мокрой. Мелкие дожди будут ночью и днем, а умеренные — вечером. Температура в дневное время достигнет +9 градусов, а в ночное — +8 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются утром-вечером — умеренные 6 м/с.

Хотя в четверг, 3 апреля, солнце так и не выглянет из-за облаков, а дожди еще пройдут ночью, дневная температура вырастет до +14 градусов. В то же время ночью показатели на термометрах не опустятся ниже +8 градусов. В этот день также прогнозируются свежие ветры, до 8-9 м/с, которые будут бушевать утром-вечером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины 1 апреля пройдут дожди.