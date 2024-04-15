Был богом танца, дружил с Коко Шанель и не сторонился быть геем: невероятная жизнь киевлянина Сержа Лифаря

Уроженец Киева стал одним из величайших хореографов XX века

Серж Лифарь, или Сергей Лифарь — выдающийся танцор, хореограф и режиссер украинского происхождения, который в свое время возродил французский балет. Своим творчеством он прославился на весь мир. И как бы россияне ни старались присвоить его фигуру себе, он всегда чувствовал себя украинцем.

По случаю дня рождения (по одной из версий, эта дата приходится на 15 апреля. — Ред.), "Телеграф" решил вспомнить несколько страниц его жизни.

Имел козацкие корни

Будущий реформатор балета появился на свет в 1905 году в селе Пирогово в пригороде Киева. Его отец был чиновником. А семья матери, несмотря на то, что была крестьянской, смогла стать состоятельными землевладельцами. Известно также, что Сергей имел глубокие козацкие корни.

С детства мальчик был наделен тонким музыкальным чутьем. Был певцом церковного хора, учился играть на скрипке и посещал класс фортепиано в Киевской консерватории. Однако судьбоносной стала его встреча с балериной Брониславой Нежинской, открывшей для юноши мир танца. Именно с балетной студии "Школа движения", заведующей Брониславой, начался путь к успеху тогда 17-летнего Сергея.

Начало светской жизни в Париже

В 1922 году Нежинская эмигрировала в Париж и начала сотрудничество с Сергеем Дягилевым, который создал там русский балет.

Через год Бронислава пригласила в труппу своих лучших учеников, среди которых был и Лифарь. Так и началась его стремительная карьера на чужбине.

Годы не портили Лифаря, позже его портреты не сходили с обложек газет и журналов

Именно из-за работы в русском балете Дягилева россияне приписывают Лифарю себе. Однако Серж часто заявлял, что он киевлянин. Несмотря на то, что он был парижской звездой, а газеты извещали о каждом его шаге, от французского гражданства мужчина отказывался.

"Искренне благодарен, господин президент, за ваше предложение. Но я никогда не был и не буду французом, потому что я украинец и родина моя — Украина", — сказал в свое время Лифарь.

Из воспоминаний писателя Григория Тютюнника, который общался с Сержем в Париже в 1960-х годах, известно, что танцор не только владел украинским, подчеркивал свою принадлежность к Украине. Однажды даже приветствовал гостей в украинском народном костюме. Со всем тем при жизни за границей Сергей Лифарь только раз посетил родной Киев – в 1961-м.

Был любовником Дягилева

Сотрудничество с Сергеем Дягилевым принесло Сержу Лифарю мировое признание. Со временем их отношения стали очень близки. Осенью 1925 г. они вместе помолились на могиле святого Антония Падуанского. С этого дня их отношения были освящены. Они начали обитать вместе в гостиничных номерах, а Дягилев подарил Лифарю свою выдающуюся коллекцию. Там были многочисленные портреты, театральные раритеты, музыкальные партитуры, автографы и книги.

Смерть Дягилева стала для него тяжелым ударом. Каждый год в день памяти учителя Лифарь посещал его могилу. А в 1966 году он даже добился присвоения имени Дягилева одной из площадей Парижа.

О том, что Серж Лифарь был открытым геем, в частности описывает в своих книгах Анри Гидель (известный современный французский писатель, историк искусства, страстный поклонник и знаток театра. — Ред.).

Молодой Серж Лифарь вместе с учителем (в черном костюме)

Однако Лифарь имел отношения и с женщинами. В частности, сложные отношения с балериной Ольгой Спесивцевой, которая сошла с ума, узнав о его гомосексуальности. Впоследствии его женой стала шведская графиня Лилиан Алефельдт Лауринг.

Хореограф и его жена

В кругу гениев. Сотрудничество с Пикассо, Дали и другими

После смерти Дягилева 24-летнему Сержу Лифарю было предложено занять руководящий пост в балетной труппе парижского Grand Opéra, также известного как Парижская опера (фр. Opéra de Paris). Более трех десятилетий он посвятил этому театру, выступая как солист, хореограф и педагог. Он фактически возродил французский балет, став основателем нового направления – неоклассицизма.

Современники восхищались его талантом, называя "богом танца" и "добрым гением балета XX века". За годы плодотворной работы в Опере Лифарь воспитал целое созвездие звезд балета — одиннадцать выдающихся танцовщиков.

Он снискал славу и признание, которые открыли ему двери к сливкам парижского общества. Серж тесно сотрудничал со многими выдающимися деятелями искусства того времени: композиторами, художниками и дизайнерами. Среди них Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Коко Шанель, Марк Шагал и Жан Кокто. Их сотрудничество дало плодотворные результаты — изысканные и провокационные балетные представления.

Серж Лифарь и одна из самых известных дизайнерок Коко Шанель

Обвинение в коллаборационизме

В 1940 году, когда уже изо всех сил бушевала Вторая мировая война, Серж Лифарь принял решение остаться в оккупированном нацистами Париже. Несмотря на войну, он продолжал возглавлять Grand Opéra, ставить свои лучшие балетные представления и спасать французский балет от упадка. Артист вполне сознательно пошел на сотрудничество с оккупационными властями, руководствуясь прежде всего собственными амбициями и жаждой славы. В тот момент он не задумывался над жестокой политикой нацистского режима.

В то время как немцы оккупировали Киев, а мир переживал ужасы войны, Париж сохранял статус культурной столицы Европы, ее "витрины". Именно так хотел видеть французскую столицу Адольф Гитлер.

Лифарь неоднократно выступал с балетными представлениями в немецком посольстве. И даже поддерживал дружеские отношения с послом Отто Абецем, который непосредственно отвечал за первые антисемитские меры и репрессии против евреев на оккупированных территориях Франции.

После освобождения Парижа в жизни и карьере Сержа произошел переломный момент. Сражавшиеся против оккупантов участники французского Движения Сопротивления выдвинули обвинения в адрес знаменитого хореографа в коллаборационизме и сотрудничестве с врагом. Лифарь был приговорен к смертной казни. Чтобы спасти свою жизнь, ему не оставалось ничего иного, как покинуть Францию.

Лишь благодаря многочисленным поклонникам и влиятельным знакомым ему удалось избежать смертного приговора, а впоследствии вернуться на сцену родной Grand Opéra.

От сцены к мольберту

После триумфальных лет на сцене Серж Лифарь не собирался останавливаться на достигнутом. Он стремился поделиться своими знаниями и опытом со следующими поколениями танцовщиков.

Лифарь начал учительствовать

В 1947 году Серж Лифарь основал в Париже Институт хореографии при Grand Opéra. Его авторитет в мире танца был неоспорим. Впоследствии он начал вести курс по истории и теории танца в Сорбонне, был ректором Университета танца и профессором Высшей школы музыки. Кроме того, Лифарь занимал должность почетного президента Национального совета танца при ЮНЕСКО.

За свою жизнь Серж Лифарь был удостоен многочисленных наград от разных государств. Был кавалером высших французских орденов – Почетного легиона и Литературы и искусства. Кроме того, он получил престижную премию "Золотой башмачок" и премию "Оскар".

При этом Лифарь не всегда был доволен своими гонорарами. Его зарплата была одной из самых высоких в Париже — 39 тыс. франков, однако он считал, что заслуживает еще большей суммы — 59 тыс. франков.

Но вот наступила черная полоса. В 1958 году Лифаря увольняют из театра. Для влюбленного в свое дело мастера это послужило ударом. Увольнение подтолкнуло его взять в руки кисть и стать художником. Творческий потенциал Лифаря вылился в сотни оригинальных картин и рисунков. Его работы несли в себе эмоциональный заряд, переживаемый им на сцене.

Главным сюжетом работ, конечно, стали танцы

Последние годы жизни

Изучая его биографию, можно смело заявить – он фанател от танца. В мемуарах Лифарь о себе написал: "Я никогда не мщу, потому что моя месть – это мои достижения".

Последние годы жизни Серж Лифарь прожил в Лозанне (Швейцария) где и умер 15 декабря 1986 года от рака. В наши дни в Лозанне появился памятник, подарок от киевлян: Икар с поднятыми руками-крыльями словно стремится взлететь в небо. Именно "Икар" является одним из самых известных балетных представлений того времени авторства Сержа Лифаря.

Вот как об этом образе отозвался известный театральный критик того времени Плещеев: "И вот взмах крыльев, и на сцену вылетел невиданный чудо-птица… Птица — Лифарь. Это не танец, не пластика — это волшебство. Мне упрекнут, что это не критика. Критика заканчивается там, где начинается очарование. "Икар" — это эпоха, это синтез всего его творчества, это как бы предел.

Тот же образ в выступлении "Икар"

На постаменте скромная надпись: "Serg Lifar de Kiev" – "Серж Лифарь из Киева".

Могила Лифаря находится на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.