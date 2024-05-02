Klavdia Petrivna дала первое интервью: как звучит голос загадочной певицы и что она сказала (видео)

После дуэта с Пивоваровым, Klavdia Petrivna дала интервью на радио

Загадочная певица Klavdia Petrivna стала настоящим феноменом в украинском шоу-бизнесе и сенсацией в соцсетях. Ее песни собирают миллионы просмотров на стриминговых платформах, пользователи снимают тысячи роликов под ее хиты. И это при том, что никто не знает, как она выглядит.

На днях Klavdia Petrivna впервые вживую появилась на большом концерте Артема Пивоварова и исполнила вместе с ним дуэтную композицию. Это вызвало небывалый резонанс в медиа пространстве. После этого артисты представили еще и совместный клип на песню "Барабан" на ютуб, который за неделю собрал более 3 миллионов просмотров.

И даже после этого Klavdia Petrivna сохраняет свою анонимность. На сцену с Пивоваровым она вышла в красном балахоне и шляпе, а в клипе также прикрывалась шляпой и игрой теней.

К слову, после выступления на большой сцене и релиза Klavdia Petrivna вместе с Пивоваровым пришли на интервью на радио на Hit FM. В instagram-аккаунте MUZVAR опубликовали фрагмент интервью загадочной певицы, в котором можно услышать настоящий голос Klavdia Petrivna.

Стоит отметить, что на фоне ажиотажа артистка также объявила, что даст свой первый сольный концерт в Киеве. Klavdia Petrivna замахнулась сразу на Дворец спорта, и судя по тому, как разметают билеты, она его таки соберет. Концерт запланирован на 30 августа. Цена на билеты стартует от 549 грн, а самые дорогие билеты в одном из секторов стоят 7 499 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Klavdia Petrivna сменила образ и представила новую песню. В сети появилось видео.