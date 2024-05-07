"Железный Человек с большим сердцем": Федишин взяла у Залужного 25 автографов, которые разыграют на концертах певицы (фото, видео)

Средства исполнительница направит на нужды Сил обороны

Певица Ирина Федишин, недавно показавшая округлый животик, лично встретилась с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он поставил свою подпись на 25 флагах Украины.

Исполнительница разыграет их на своих концертах, а средства передаст на нужды армии. Об этом Ирина Федишин написала в Instagram.

"Историческая фигура — Валерий Залужный. P.s.: перед поездкой в тур по Америке и Канаде имела честь встретиться с Железным генералом. Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном… Осталась под впечатлениями от общения. Железный Человек с большим сердцем", – написала певица.

Федишин также рассказала, что экс-главнокомандующий признался, что следит за его творчеством и даже назвал любимой певицей. А еще они обменялись подарками.

Федышин разыгрывает флаги на аукционах во время тура по США и Канаде

Средства от лотов будут направлены на помощь ВСУ

Ирина Федишин подарила Залужному футболку со своим автографом. От экс-главнокомандующего она получила интересный презент. Это надпись "Поощрительный взгляд стального генерала" с подписью Залужного.

Видео встречи Федишин с "Железным генералом" Залужным

Ранее Федишин рассказала, почему украинцы стали меньше донатить. Она считает, что у большинства граждан нет возможности вносить значительные благотворительные взносы.

"Телеграф" ранее сообщал, что недавно Залужный опубликовал новое фото впервые за долгое время. Не исключено, что сообщение имеет скрытые смыслы.