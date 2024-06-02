Уничтожение Запорожской Сечи: еще одно коварное преступление Российской империи против украинцев

Это был едва ли не последний оплот вольности на украинских землях

После окончания Русско-турецкой войны (1768—1774) был подписан Кучюк-Кайнарджийский мирный договор, согласно которому Российская империя получила земли между Южным Бугом и Днепром, ряд крепостей в Северном Причерноморье (Керчь, Ени-Кале, Кинбурн). Также Крымское ханство объявлялось независимым от Османской империи (в 1783 году аннексировано Россией); корабли империи Романовых получили право на беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы и дальше в Средиземноморье.

"Государство в государстве"

Значительную роль в победе российского оружия сыграли запорожские казаки (5800 пехотинцев и 7500 кавалеристов) и полки из Гетманщины, которые участвовали во многих битвах и осадах турецких крепостей, занимались разведывательными операциями в Крыму, в Северном Причерноморье. Многие казаки получили награды, и среди них, как оказалось очень скоро, последний кошевой Сечи, Петр Калнышевский. Он был награжден золотой медалью с бриллиантами: особенно отличился во время штурма Очакова и Кинбурна.

Однако очень скоро, на волне эйфории от побед, российское правительство решило, что запорожские казаки выполнили свою "миссию": оно не желало иметь на юго-западных границах своего рода "государство в государстве" с давними республиканскими традициями. Которое совсем не вписывалось в жесткую централизованную политику империи, в ее феодально-крепостническую систему.

Сечевая рада у запорожских казаков. Из книги Дмитрия Яворницкого "Запорожье в остатках старины и преданиях народа", 1888 год

Также сечевики противодействовали активной колонизации южных земель Украины: их начали заселять сербы, болгары, греки, молдаване, немцы (в основном меннониты). И эти мигранты получили такие льготы от правительства в Санкт-Петербурге, о которых только могли мечтать украинцы.

Тайный приказ Екатерины II

Итак, части российской армии (общим количеством в 66 тысяч солдат с 50 пушками) под командованием генерал-поручика сербского происхождения Петра Текели, находившиеся после войны еще на территории Молдовы и Валахии, получили тайный приказ от императрицы Екатерины II о ликвидации Запорожской Сечи. Решение о проведении коварной операции было принято еще 23 апреля 1775 года на заседании придворного Совета, на котором докладывал князь Григорий Потемкин. Все готовилось тщательно и в полной секретности.

Петр Текели. Гравюра второй половины XVIII века

В мае 1775 года это огромное войско оказалось уже на территории Запорожской Сечи, которую российская элита называла не иначе как "кублом мятежников и бандитов". Большинство сечевиков находились вне своей главной "базы": они уехали на зимовники и паланки, навещали родных по всей Украине; несколько тысяч запорожцев еще не вернулись с войны.

На Запорожье осталось лишь около трех тысяч казаков, которые совсем не ожидали таких подлых действий россиян. Тем более что последние распространяли слухи, что только проходят земли Сечи для совершения службы на пограничье.

Более 20 тысяч россиян во главе с генерал-поручиком Александром Прозоровским приступили к "зачистке" казацких паланок на Левобережье. А вот Текели с частями 1-й армии (31 полк, 37 эскадронов, в общей сложности 45 000 солдат) усыпили бдительность казацких залогов (бок о бок вместе с турками воевали!) и, разбитые на пять колонн, 4(15) июня 1775 года полностью окружили Сечь.

300 гусар и пехотный полк вошли в предместье Сечи, захватили артиллерию и блокировали флот в гавани. Посланники, направленные царским генералом, потребовали, чтобы кошевой через два часа появился в лагере россиян. На старшинской раде, которая проходила бурно (в это время многие рядовые казаки не желали капитулировать и требовали сопротивляться), Петр Калнышевский, большинство старшины и представители духовенства, которые видели, что сопротивление бесполезно, решили 5 (16) июня сложить оружие.

Последняя рада на Сечи. Художник Виктор Ковалев, середина XIX века

Вся казацкая застава присягнула на верность императрице, была конфискована казацкая казна, артиллерия, оружие, боеприпасы, вывезены в столицу империи клейноды, архив и другие ценности. Одновременно происходил захват паланок по всему Запорожью, у казаков отбирали оружие, грабили их дома. Сечь была полностью разрушена…

25 лет под стражей

Большинство старшин были репрессированы, их имения конфискованы. Петра Калнышевского арестовали 25 июня 1776 года и по предложению Потемкина доставили в Соловецкий монастырь. Содержали его в бесчеловечных условиях: "…без отпусков из монастыря, запретить не только переписку, но и общение с другими персонами и держать под стражей солдат монастыря".

Калнышевский находился сначала в каземате, а затем в одиночной камере примерно 25 лет. 2 апреля 1801 года император Александр I его помиловал, но последний кошевой Сечи остался монахом в монастыре, где и скончался на 113 году жизни 31 октября (13 ноября) 1803 года.

Фрагмент иконы "Покрова" с изображением Петра Многострадального (Калнышевского)

…3 августа 1775 года императрица Екатерина II издала манифест, в котором был оглашен окончательный приговор: "нет теперь более Сечи Запорожской в политическом ее уродстве".

Восстановление крепостного права на украинских землях

После разрушения Сечи, едва ли не последнего опасного и беспокойного оплота вольности на украинских землях, продолжалось постепенное, но неукоснительное уничтожение остатков прежней автономии. Его апогеем стало введение губернских учреждений уже на бывшей Гетманщине (ликвидированной в течение 1764—1765 годов), уничтожение полково-сотенного устройства на Слобожанщине, перевод казацких полков под командование генералов регулярной российской армии в 1783 году – с шестилетней обязательной службой.

Именно в том году, 3 мая, указом императрицы Екатерины II было фактически восстановлено крепостное право на Левобережье и Слобожанщине. Указ "прикреплял всех селян к тому месту, где их записали в последнюю румянцевскую ревизию (граф Петр Румянцев – с 1764 года президент Малороссийской коллегии и губернатор Левобережной Украины-Малороссии, приказавший сделать генеральное описание бывшей Гетманщины. – Авт.), и запрещал им переходить на новые места. На большинстве территории Украины после Хмельнитчины крепостное право практически исчезло, а теперь возвращалось и приобретало уродливые формы.

Селяне шаг за шагом становились фактически рабами, произошло тотальное их закрепощение – нужно было забывать о вольностях, многие казаки оказались в таком положении. Указ полностью соответствовал внутреннему устройству на российских землях. Состоялась такая вот жестокая унификация. Украинский историк Николай Аркас писал: "Хоч вже й раніше наші селяни чимало залежали од заможних дідичів, але люде вважали себе вільними і по-всяк-час мали спроможність покинути нелюбого пана та шукати собі кращої долі у другого; тепер цього вже не можна було більш робити… А тепер, як люде стали їх (дідичів. – Авт.) живим реманентом, були немов би як мертва річ, то й вони до селян стали інші".

Большая часть состоятельной казацкой старшины стала проводником политики правительства империи, потому что получила равные права с российкими дворянами. В 1785 году опять же указом "голодной волчицы" Екатерины II казацкая старшина и шляхта теперь напрямую подчинялись дворянским учреждениям, а все казацкие ранги переименовали в чины. И большинство тогдашней украинской элиты приняли условия игры из Санкт-Петербурга.

Высокие должности получили представители знаменитых семей: Кочубеи, Безбородьки, Трощинские, Томары, Пасько-Паскевичи, Линевичи, Завадовские… Это были потомки героев войн и восстаний времен Казатчины. Конечно, не все (как лубенский шляхтич Григорий Полетика или миргородский Василий Капнист, которые отстаивали права и вольности своего народа) стали проводниками тотального обрусения и политики, направленной на абсолютное покорение Украины, которая теперь называлась исключительно Малороссией.

Выдающийся украинский историк Михаил Грушевский писал: "…внуки козацькі, потомки тих, що під проводом Хмельницького повставали і розвалювали шляхетське панування над Україною, проганяючи магнатів-королев’ят, тепер самі поставали панами-магнатами, правдами і неправдами назбиравши великі маєтності і заселивши їх безправними підданими".

После ликвидации Запорожской Сечи около семи тысяч казаков перешли Дунай и уже на Османской территории образовали Задунайскую Сечь. А верный имперский генерал Текели был награжден орденом святого Александра Невского и новыми имениями в Беларуси.