Соль на раны украинского языка и культуры: почему царь-"реформатор" Александр II подписал Эмский указ

После Валуевского циркуляра закручивание гаек значительно усилилось

На западе Германии расположен курортный городок Бад-Эмс, который приобрел популярность из-за своей минеральной воды. До 1913 года это был город Эмс – одно из самых известных рекреационных мест Европы, окруженное живописным ландшафтом.

Монархи, власть имущие из многих стран, а также "сливки" Российской империи – писатели и художники – еще в XIX веке облюбовали этот исторический курорт. Среди них были писатели Николай Гоголь, Федор Достоевский, Иван Тургенев, Петр Вяземский, художник Василий Верещагин...

Интересно, что в городе замечательных старинных гостиниц, санаториев и пансионатов есть и православная церковь святой мученицы-царицы Александры Римской, которую построили на средства россиян – дворян, купцов и мещан… Ее открытие состоялось 2 (14) мая 1876 года в присутствии двух императоров – кайзера Вильгельма I Гогенцоллерна и царя Александра II Романова.

Царь-"реформатор" продолжал лечиться в Эмсе. И вот совсем скоро, 18 (30) мая он получил на подпись новые документы, среди которых оказался тот, что фактически перечеркивал факт существования многомиллионной нации – украинской.

Памятная доска посвящена Эмскому указу в городе Бад-Эмс

Угроза "обособления малороссийской народности"

Это был уже не первый удар по украинской культуре и языку, и о нем надо напомнить. 18(30) июля 1863 года вышло секретное распоряжение – так называемый Валуевский циркуляр. За подписью министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева запрещали печать книг на украинском языке с небольшим издевательским исключением, о чем речь пойдет дальше…

Прошло всего два с половиной года после отмены в январе 1861 года крепостного права в государстве. Украинские общественные деятели и ученые, филологи и историки начали стремительно развивать сеть светских начальных школ.

Российское правительство увидело в этом интригу, которая с ее развитием поставит под сомнение сам постулат о едином русском народе, состоящем из великороссов, малороссов и белорусов. Эта триада, на верхней ступени которой безусловно находились "лучшие среди равных" – великороссы, оказалась под вопросом. По мнению великодержавников-монархистов, появилась угроза "обособления малороссийской народности", а там недалеко было и до развала "единой и неделимой" России.

"Патриотический сифилис"

В процессе подготовки секретного циркуляра Петр Валуев распорядился, чтобы работниками цензурного комитета "позволялись к печати только произведения на малороссийском языке, принадлежащие к области изящной литературы; пропуск же книг на том языке религиозного содержания, учебных и вообще назначенных для первоначального чтения народа приостановится до разрешения настоящего вопроса".

Интересно, что даже художественные произведения должны были печататься в русской транскрипции (так называемой ерыжкой). Это и было исключение. До 1866 года в империи не вышло ни одной книги на украинском языке!

Украинский писатель и литературовед Владимир Панченко писал: "Самая знаменитая фраза валуевского письма – "никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может" – цитировалась в украинской публицистике множество раз… в тексте это вроде бы не слова самого Валуева. Он, как и Новицкий (глава Киевского цензурного комитета. – Авт.), опять-таки ссылается на мнение "большинства малороссиян"! А сам – только присоединяется к этому мнению, считая его "весьма основательным", а по сути – аксиоматическим…"

И Валуев таки был прав: большая часть потомков украинской элиты времен Хмельнитчины – казацкой старшины – уже считали себя совсем не украинцами, а малороссами…

Не забывайте, что на землях бывшей Речи Посполитой в это время продолжалось антиимперское январское восстание 1863—1864 годов. Вместе с поляками в нем участвовали также украинцы, литовцы и белорусы. Тем временем почти вся империя единым хором славословила бывшего декабриста Михаила Муравьева, который как раз жестко подавлял Польское восстание, получив прозвище "Вешатель".

Александр Герцен назвал тогдашнее состояние души почти всех россиян "патриотическим сифилисом". Как это схоже с сегодняшним днем, когда абсолютное большинство россиян продолжают поддерживать агрессию против Украины или, в лучшем случае, отмалчиваются на кухнях…

"Эмский указ держали в секрете от широкой публики"

Итак, следующим шагом царской власти стала подготовка акта (указа), который и подписал в Эмсе Александр II. Он адресовался двум министерствам – внутренних дел и народного образования, а также III отделению императорской канцелярии, которое занималось политическим сыском и следствием.

Император Александр II. Фотопортрет, ориентировочно 1878-1881 годы

Готовили эту удавку еще с осени 1875 года: созвали "Особое совещание для прекращения украинофильской пропаганды" с участием не только вышеназванных правительственных организаций, но и оберпрокурора Святейшего Синода (заодно – министра народного образования), графа Дмитрия Толстого.

"Новый указ пошел дальше Валуевского циркуляра, запретив все публикации на украинском языке, а также ввоз украиноязычной литературы из-за границы. Также он запрещал театральные представления на украинском и публичные выступления с исполнением украинских песен. Как и Валуевский циркуляр, Эмский указ держали в секрете от широкой публики. В 1880-е годы ограничения были ослаблены – из перечня убрали пьесы и песни, но публикация и импорт любых текстов на украинском языке оставались под запретом еще четверть века", – пишет профессор Гарвардского университета Сергей Плохий в книге "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" (Харьков: КСД, 2016).

Локомотивом Эмского указа как раз стал малоросс Михаил Юзефович, этнический украинец из Полтавской губернии, автор записки "О так называемом украинофильском движении". Он был активной и важной фигурой в культурной и образовательной жизни Киева и Юго-Западного края, долгие годы занимая должность руководителя Киевского учебного округа. Также он активно участвовал в работе Археографической комиссии, стараясь постоянно подчеркивать, что Правобережная Украина – это "исконно русский край".

Михаил Юзефович, 1870-е годы

Он был горячим противником польского национально-освободительного движения, пытаясь использовать украинских селян для уменьшения польских и католических влияний в крае, а также роли еврейских арендаторов. Абсолютное большинство помещиков на Правобережье были поляками и католиками. Но постепенно Юзефович, инициатор установки в 1888 году памятника Богдану Хмельницкому в Киеве, переключил свое внимание на украинофильское движение…

Российское правительство прекратило издание газеты "Кiевскiй Телеграфъ" (1859—1876), известной тогда своим украинофильством. Местные администрации усиливали надзор за начальными школами, где запрещали преподавать на украинском языке; из библиотек изымали украинские книги. Преподавателей и учителей с проукраинскими взглядами заменяли уроженцами великорусских губерний.

В свою очередь украинцев-просветителей фактически высылали на "перевоспитание" в Санкт-Петербург, Москву, Казань, даже на Урал и в Сибирь… Так, среди высланных были известный историк, фактически первый украинский политолог Михаил Драгоманов и автор текста гимна "Ще не вмерла Україна", этнограф и фольклорист Павел Чубинский. Им запрещали возвращаться в Юго-Западный край и в Киев. Вспомним, что, например, и Петру Шелесту коммунистическое руководство запрещало возвращаться в Украину…

Павел Чубинский, автор гимна "Ще не вмерла Україна", начало 1880-х годов

""Репрессии свели на нет организационные достижения украинского движения. Но его интеллектуальное наследие с 1876 г. не пропало зря. Общины объединили два поколения — кирилло-мефодиевцев и младшее, которое стартовало в конце 1850-х. Таким образом удалось сохранить преемственность и наследие интеллектуальных традиций. С другой стороны, общины завершили объединение двух региональных течений – правобережного и левобережного, олицетворяемых в двух лидерах тогдашнего движения, Антоновиче и Драгоманове. Результатом стала кристаллизация понятия "соборности" Украины", — пишет украинский историк Ярослав Грицак в "Нарисі історії України. Формування модерної української нації XIX-XX століття".

Михаил Драгоманов, 1880-е годы

Эмский указ с незначительными правками 1881 года действовал до Первой русской революции (1905—1907). Основанием для его фактической отмены стал доклад либеральной комиссии императорской Академии наук "Об отмене притеснений малороссийского печатного слова".

На самом деле ни у одной из наций Российской империи не было таких безумных притеснений родного слова – это был фактически запрет украинского языка. И сейчас на оккупированных путинским режимом территориях Украины мы видим продолжение великодержавной политики времен царя-"реформатора".