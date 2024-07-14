Взятие Бастилии: от политических баталий до первой крови Французской революции

Падение "старого режима" в Европе было неизбежным, но никто не ожидал, что это произойдет именно во Франции

Превращенная еще в XV веке, во времена Столетней войны в тюрьму, королевская крепость Бастилия стала символом абсолютизма во Франции и местом, где содержались, хоть и немногочисленные, но политические заключенные. Штурм Бастилии – произошел 14 июля 1789 года и засвидетельствовал падение "старого режима".

Агония королевской власти, ограниченной за два года конституцией, продолжалась до штурма санкюлотами (демократическое движение, опирающееся на радикализованные массы) королевского дворца Тюильри. Штурм произошел 10 августа 1792 года. После смертной казни короля Людовика XVI Бурбона 21 января следующего года наступил уже новый этап Французской революции.

Дефолт, холодная зима и неурожай как революционные факторы

Нарастание революционного цунами происходило постепенно. В январе судьбоносного года генеральный контролер финансов Жак Неккер объявил о крахе государственного бюджета: на современном языке – дефолте. Едва ли не главными причинами банкротства королевства стали безумные расходы на содержание королевского двора и неудачи во внешней политике. Однако важный нюанс: уже много лет король не желал отказываться от системы архаических привилегий для двух сословий, с которыми была негласная договоренность не вмешиваться в политику – все замыкается на Версале.

Портрет Людовика XVI Бурбона, короля Франции и Наварры. Художник Антуан-Франсуа Калле, 1779 год

Ситуация выходила из-под контроля короля и его советников. Поэтому наконец 5 мая 1789 года в Версале собрались на заседание Генеральные штаты, в которых участвовали представители клира (первое сословие), дворянства (второе сословие) и буржуазии (привилегированная часть третьего сословия). Это был первый шаг к кардинальной политической перестройке в государстве, потому что парламентарии начинали все громче критиковать и экономическую систему, и политическую, которые были замкнуты исключительно на фигуре монарха.

Интересно, что Генеральные штаты впервые начали работу в 1614 году! И третье сословие решило действовать. Французский публицист Адриен де Сенмор писал: "Третье сословие, уставшее делать все и платить за все и быть никем, да еще терпеть пренебрежение именно от тех, кто его делает бедным, пожалуй, имеет решимость не отказываться больше от своих прав. Взгляды Европы направлены на Францию, и она с удивлением видит, что новая революция должна вот-вот свершиться… Если Конституция будет хорошо написана, она получит все преимущества английской, но без ее недостатков".

"Вы должны надеяться, что эта игра скоро закончится". Третье сословие, несущее на себе представителей клира и дворянства. Неизвестный художник (депутат Национального собрания). 1789 год

Основные революционные течения, получившие большую свободу действий, имели разные взгляды на будущее государства. Под знаменем "свободы, равенства и братства" выступали в основном представители третьего сословия или "средний класс" (буржуазия, купечество, часть рабочих и немногочисленное свободное крестьянство). Но параллельно наращивала мускулы и народная стихия – неквалифицированные рабочие, бедные крестьяне и городские люмпены.

Предвыборная агитация перед созывом Генеральных штатов проходила в очень сложной экономической ситуации. Искру зажгли в значительной степени аномально холодная зима и весна 1789 года, а также плохой урожай прошлого года; из-за дефолта деньги теряли абсолютное большинство французов – их обнищание достигло критического уровня…

Все это привело к стремительному росту цен на продовольствие. Количество деклассированных парижан стремительно росло (революции всегда происходят в столицах или крупных городах – и это аксиома). Многочисленные банды грабили богатых аристократов и совершали нападения на прохожих. Набегам подвергали замки, дворцы, и не только в Париже – ненависть к высшим классам уже зашкаливала.

Король был вынужден ввести в Париж и его пригороды войска, причем это были в основном наемники из немецких земель и швейцарцы. Это был непопулярный шаг. Французский историк Альбер Сорель писал: "Революция была неизбежна почти во всей Европе, но разразилась во Франции, поскольку старый режим был там самый слабый и ненавистный, именно там его можно было легче всего свергнуть".

Рождение депутатской неприкосновенности

Абсолютная монархия как имеющая идеологическую основу – церковный миф о божественном происхождении любой династии, в данном случае королевской династии Бурбонов, властвовавшей в государстве с 1594 года, – ссылалась на нормы древнеримского права, считавшего волю императора тождественной закону.

Украинский политолог и историк Александр Майборода писал об основных чертах абсолютизма: "…сосредоточение всей власти (законодательной, исполнительной и судебной) в одних руках, сословная социальная основа бюрократического аппарата, унификация структуры органов управления, налоговой и таможенной систем, создание единой наемной армии, в ряде случаев введение единой религии как государственной, отсутствие представительного органа или пренебрежение его мнением, сведение его функций к совещательным или декларативным" (Політична енциклопедія / Олександр Майборода. – Київ: Парламентське видавництво, 2012).

Итак, именно унификаторская и жесткая политика абсолютного монарха Людовика XVI Бурбона привела к политико-экономическому кризису. 17 июня 1789 года депутаты третьего сословия, поддержанные низшими слоями из духовенства и дворянства, по предложению аббата-революционера Эммануэля Жозефа Сийеса провозгласили себя Национальным собранием. Решение было принято большинством голосов – 490 "за", 90 – "против".

Еще в январе этого года Сийес опубликовал знаменитый политический памфлет "Что такое третье сословие?", в котором он ярко выразил недовольство режимом абсолютизма: "Что такое третье сословие? – Все. – Чем оно было до сих пор. – Ничем. – Чего оно требует? – Стать чем-то". И именно требования "стать чем-то", равенства всех сословий перед законом и отмена налоговых привилегий для представителей двух сословий – духовенства и дворянства – стали точкой невозврата.

20 июня депутаты от третьего сословия в зале для игры в мяч дали клятву не расходиться, пока не будет принята Конституция. Они пошли на сознательную конфронтацию с королем. Хотя звучали только призывы к разрушению абсолютизма и переходу к конституционной монархии.

Клятва депутатов Национального собрания из третьего сословия в зале для игры в мяч в Версале. Художник Жан-Луи Давид, после 1791 года

Людовик XVI вовсе не являлся монстром вроде римского императора Нерона или царя Московии Ивана Грозного и пытался руководить государством по законам. Однако это были законы, которые принимал он и его предшественники.

23 июня 1789 года король заявил, что решение Национального собрания не является законом без его окончательного вердикта. Также он приказал парламентариям разойтись. Ответ знаменитого оратора, сторонника конституционной монархии, графа Оноре де Мирабо офицерам королевской гвардии вошел в анналы истории: "Скажите тем, кто вас прислал, что мы находимся здесь по воле народа, и ничто, кроме силы штыков, не заставит нас разойтись".

Военные отступили. А Мирабо предложил принять декрет о неприкосновенности членов парламента. Арест депутата карался смертью, а сам приказ об аресте, "от кого бы он ни исходил" (и от короля, конечно) считался априори незаконным.

11 июля 1789 года король отправил в отставку Жака Неккера и нескольких либеральных министров. Банкиры, опасаясь окончательного краха, закрыли биржу. Революционные настроения усилились, в народе начались разговоры о мятеже аристократов. Все боялись, что король пойдет на применение силы против Национального собрания.

Декларация прав человека и гражданина

Уже на следующий день избиратели третьего сословия начали формирование парижской милиции, которая впоследствии трансформировалась в Национальную гвардию (в противоположность королевской). Граждане разоружали военных, нападали на склады с оружием. 13 июля был создан Комитет общественной безопасности.

Карикатура. После Декрета Национального собрания об упразднении религиозных орденов от 16 февраля 1790 года. Монахи и монахини "наслаждаются" новой свободой

Утром 14 июля горожане, обеспокоенные нехваткой продовольствия и освобождением Жака Неккера, направились к Бастилии в пригороде Сент-Антуан. Днем почти тысяча парижан осаждали тюрьму и открыли огонь. Защитники Бастилии (только 80 инвалидов и 30 швейцарских гвардейцев) тоже отвечали выстрелами, но очень скоро капитулировали. Но это была ловушка: когда горожане вошли во внутренний двор, по приказу коменданта Бернара-Рене, маркиза де Лоне открыли огонь из картечи. Более ста революционеров погибли…

И все же силы были неравны и комендант отдал приказ об окончательной капитуляции. Несмотря на договоренность о неприкосновенности пленных, он и последний "купеческий старшина" Парижа Жак де Флессель были заколоты штыками, а их головы насажены на копья. Это были первые известные жертвы революции. Очень скоро их будет сотни, а потом тысячи…

Британский историк Норман Дэйвис в фундаментальном труде "Европа. История" писал: "Французская революция ускорялась вследствие все большего роста радикализма, до тех пор, пока все институты предыдущего социально-политического устройства не были сметены напрочь. Более двух лет Национальное собрание, Constituante, разрабатывало проект конституции. За одну ночь, с 4 на 5 августа 1789 года, тридцать отдельных указов отменили весь аппарат рабства и дворянские привилегии. За Декларацией прав человека (26 августа 1789 г.) шел указ об отмене провинций (декабрь 1789 г.) и предоставлении духовным лицам общегражданского статуса (июнь 1790 г.)".

Декларация прав человека и гражданина 1789 года с символом "всевидящее око". Художник Жан-Жак-Франсуа Ле Барбье, 1789 год

Французская революция вошла в свою далеко не последнюю фазу…