Вэнс видел Папу перед его смертью: зачем вице-президент США ездил в Ватикан

Уже давно не было секретом, что дни Франциска на Папском престоле сочтены

Из-за ухудшения состояния здоровья Папы Франциска уже в течение года рассматривалась возможность его отставки, а в последнее время и кончины. Понтифик умер 21 апреля. После его кончины в Ватикане разгорится борьба за Папский престол между консерваторами и прогрессивистами.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс нанес визит в Ватикан с целью влияния на выборы следующего Папы Римского. Об этом профессор Стокгольмской школы теологии Кирилл Говорун рассказал "Радио Свобода". Теолог также сделал публикацию в Facebook с пояснениями.

Со времен Ипполита и Калликста в Католической церкви существуют консерваторы и прогрессивисты. Два этих течения борются за влияние на политику Ватикана. Логично, что большие возможности получает группа, которую представляет понтифик.

Папа Франциск представлял более либеральное прогрессивное крыло в отличие от своих предшественников Иоанна Павла II и Бенедикта XV, которые были довольно консервативными. Из-за борьбы Франциска за права иммигрантов и бедных слоев населения его даже обвиняли в марксизме, рассказал Говорун.

"Сейчас эта диалектика продолжится, это очевидно и мы не знаем, конечно, никто не знает, кто победит: прогрессивист, консерватор, либо тот, кто будет стоять над этой схваткой", – пояснил теолог и добавил, что в любом случае это противостояние будет определять выборы нового понтифика.

По его словам, президент США Дональд Трамп будет пытаться влиять на выборы Папы Римского. Недавний визит Вэнса в Ватикан, который встретился с понтификом перед его смертью, отражает также отношение администрации Трампа к глобальному распространению политического консерватизма.

"Мы видим это в попытках влиять на выборы в Европе и очевидно, что эти попытки будут распространяться и на Католическую церковь. Тем более сейчас такая возможность в связи со смертью Папы Франциска, которая открылась для американской администрации, и, безусловно, этой возможностью эта администрация будет пытаться воспользоваться", – сказав Говорун.

По мнению профессора, "политический католицизм" поднимает голову аналогично популярному в России "политическому православию", возглавляемому Патриархом Московским Кириллом (Владимир Гундяев).

"Политический католицизм, ярким представителем которого является вице-президент Вэнс, будет пытаться влиять на выборы следующего понтифика, – утверждает теолог. – Именно католическая версия политического православия в версии Патриарха Кирилла, продвигаемая Вэнсом и Ко., будет играть важную роль на новом конклаве".

По прогнозам Говоруна, на новом конклаве обострится еще одна диалектика: американская и антиамериканская, которая не будет полностью совпадать с диалектикой консерватизма и прогрессивизма. То есть, например, консерваторы, особенно с глобального Юга, далеко не обязательно будут поддерживать линию Вэнса.

"Если Вашингтон будет вмешиваться в конклав слишком сильно, то есть так, как это характерно для подходов Трампа, то это, вероятнее всего, будет иметь обратный эффект", – резюмирует профессор.

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