Грозы и заморозки: когда украинцам ждать существенного ухудшения погоды

Холодный воздух со стороны Скандинавского полуострова принесет заморозки не только на земле, но и в воздухе

Погода в Украине продолжает радовать комфортной температурой и малооблачным небом. Во многих регионах погода больше соответствует не второй половине апреля, а середине мая с дневными показателями до +22…+27 °С. В то же время, по ночам за счёт малооблачного неба и слабого ветра температура понижается до +4…+9 °С, а среднесуточные значения устойчиво превышают отметки в +15…+17 °С.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, на ближайшие несколько дней серьезных изменений в погодных процессах не намечается.

Над Украиной продолжит господствовать тёплая воздушная масса, поэтому средние показатели температуры будут превышать климатическую норму на 4 – 8 °С. Тем не менее, атмосферное давление с каждым днём станет понемногу понижаться, а воздушная масса будет постепенно насыщаться влагой, что увеличит вероятность кратковременных дождей.

Так, 22 апреля на крайнем западе Украины, а 23 – 25 апреля также местами на востоке, юге и севере страны будут проходить локальные кратковременные дожди, временами в сопровождении гроз. В западных областях 24 и 25 апреля местами возможно шквалистое усиление ветра и град. Но, несмотря на облачность и периодические дожди, температура останется стабильно высокой по всей стране.

Ветер будет в основном слабым, переменных направлений. Ночью и по утрам в низинных участках местности, а также вдоль побережья морей возможны кратковременные туманы. Средний фон температур до 25 апреля включительно будет колебаться от +5…+12 °С ночью до +23…+28 °С днём; вдоль побережья Чёрного и Азовского морей за счёт холодной воды дневная температура окажется ниже – в пределах +13…+18 °С.

Более серьезные перемены в погодных условиях произойдут с 26 апреля. Они будут связаны с активизацией циклонической деятельности над восточной Европой на фоне вторжения холодного арктического воздуха с севера. С 26 числа ожидается прохождение холодного фронта в сопровождении дождей с грозами и шквалами, а вслед за ним распространится холодный воздух со стороны Скандинавского полуострова.

На карте для наглядности показано распространение холодного арктического воздуха на восточную Европу 27 апреля (синий и фиолетовый цвет)

Таким образом, уже 27 апреля по всей Украине температура снизится на 6 – 10 °С. В западных и северных регионах 26 – 27 апреля возможны заморозки не только на поверхности почвы, но местами также в воздухе до 0…-3 °С. На остальной территории страны ночная температура опустится до +3…+8 °С, днём будет колебаться в пределах +13…+18 °С.

Но похолодание не задержится надолго. Постепенно до конца месяца воздушная масса станет быстро прогреваться, и уже 28 – 30 апреля ночных заморозков не будет, а показатели дневной температуры ожидаются в диапазоне +17…+23 °С.

Напомним, погода в Киеве продолжает быть солнечной и по-летнему теплой. Температура в городе в эти дни повысится до +26 градусов. Резких каких-либо изменений в синоптической ситуации в понедельник-среду не ожидается.