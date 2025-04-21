Путин цинично объяснил, почему Россия ударила по гражданским в Сумах и Кривом Роге

Диктатор ничего не сказал о жертвах среди гражданских

Владимир Путин впервые публично подтвердил причастность России к удару по Сумскому государственному университету, в результате которого погибли десятки человек. По его словам, это было "возмездие" за действия украинских военных в приграничных с Россией регионах.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы кремлевского журналиста. Путин признал, что объектом атаки стал гражданский конгресс-центр, но объяснил это тем, что якобы в нем награждали военных и представителей Сил обороны, причастных к операциям на территории Курской области.

"Например, всем хорошо известен удар наших ВС РФ по конгресс-центру Сумского университета. Это гражданский объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области. И подразделений ВСУ, и националистов. Тех людей, которых мы считаем преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за совершенное в приграничном регионе, в том числе Курской области. Они его получили", — заявил российский диктатор.

Напомним, в результате российского удара по центру Сум погибли 35 человек, еще 119 получили ранения — среди них 9 детей. Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии Телеграфу, что, по его мнению, террор мирного населения Россия устраивает с целью подавления духа украинцев.

Такую же риторику Путин применил и к ракетному удару по Кривому Рогу 4 апреля, назвав целью якобы "заслуженных наказание" участников собрания в ресторане.

"Проводят какие-то сборища в ресторане те люди, которые заслуживают серьезнейшего наказания за преступления. Такое тоже было. В ресторане проводят сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют и так далее. Ну, вот туда тоже был нанесен удар. Это общественные объекты? Общественные. Но цель какая? Военная", — цинично рассказал Путин.

4 апреля 2025 года российские войска нанесли ракетный удар по жилому району Кривого Рога. Удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Ракета попала в центр одного из микрорайонов города — вблизи детской площадки и питания. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей. Еще более 50 человек получили ранения. Самой младшей жертвой этого удара стал трехлетний Тимофей Цветок.

Тогда же в сети появились кадры камер видеонаблюдения ресторана RoseMarine — на видео виден момент взрыва и ход событий в зале заведения перед прилетом. Запись обнародовало французское издание FRANCE 24, опровергая заявления Кремля о якобы присутствии в ресторане "украинских командиров и западных инструкторов". На кадрах — мирные посетители, в большинстве своем женщины, никаких признаков военного присутствия нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в России ужесточили репрессивное законодательство: теперь за "дискредитацию армии" грозит до семи лет заключения. Также значительно упростили процедуру признания граждан и организаций "иностранными агентами".