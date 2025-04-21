Единственный в Украине: известный украинский бодибилдер приобрел эксклюзивный суперкар (фото, видео)

Особый шарм эксклюзивной машине придает ее бирюзовый салон.

В Украину прибыл настоящий автоспортивный шедевр — единственный в стране Aston Martin DB12 в изумрудно-зеленом цвете и уже владелец. Его приобрел Сергей Данилец – титулованный бодибилдер, трехкратный чемпион Arnold Classic, World Champion и популярный онлайн-тренер.

Как сообщила его супруга Анастасия, суперкар стоит почти 16 млн гривен.

Фото: личная страница Анастасии Данилец

DB12 – это новая эра британского Gran Turismo, с 4-литровым V8 мощностью 671 лошадиных сил и невероятным разгоном. Особый шарм эксклюзиву придает его роскошный бирюзовый салон, идеально контрастирующий с изумрудно-зеленым кузовом. Такая цветовая комбинация – настоящий дизайнерский шедевр, подчеркивающий уникальность авто.

Интерьер автомобиля впечатляет: цифровая панель, мультимедийный экран, голосовое управление, премиум-звук, а также фирменная "парящая" консоль.

Модель представили в 2023 году в Каннах и она стала первой, получившей новый логотип Aston Martin. Сегодня ее увидели на украинских улицах.

По данным украинского сайта продажи авто, данный спорткар стоит около 388 634 долларов или 15 933 994 гривен.

Появление такого авто в Украине – настоящая редкость и событие для автосообщества. Aston Martin DB12 уже успел вызвать восхищение среди поклонников элитных машин и стать звездой соцсетей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Львов удивил появлением редкого суперкара — McLaren 570S, который был замечен на улице. Этот элитный автомобиль, поражающий своим динамичным силуэтом и потрясающей скоростью, сразу стал объектом восхищения для прохожих и фанатов авто.