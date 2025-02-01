Кустурица, псевдо-Стейтем и звезда "Трансформеров": актеры, снимавшиеся в Украине

До начала вторжения России в Украину Киев нередко выдавали за Москву на киноэкранах – снимать в Украине было выгоднее не только российским киношникам, но и европейским. "Телеграф" решил вспомнить, какие известные киноактеры снимались в знакомых локациях Киева, Харькова и других украинских городов.

Западный зритель не всегда догадывается, что видит на экране украинские локации. Например, в "роли" зловещего здания московского НКВД в фильме "Смерть Сталина" снимали Киевскую мэрию. Последний пример – индийский блокбастер "RRR: Рядом ревет революция", соревновавшийся за "Оскар"-2023. В финале главные герои лихо отплясывают на фоне Мариинского дворца, но западный зритель уверен, что это туристические красоты Индии.

Вокруг съемок известных фильмов в украинских локациях существует множество мифов и легенд. Например, в Одессе водят экскурсии по местам съемок "Легенды о пианисте" и "Перевозчика-3" — вам даже могут показать номер 203 в гостинице "Лондонская", где якобы жил любимый актер Квентина Тарантино Тим Рот. Впрочем, ни Рот, ни звезда "Перевозчика" Джейсон Стейтем не были в Одессе. Все сцены с Ротом снимали в Италии в павильоне, а вместо Стейтема в украинских сценах участвовал его дублер.

Малкольм Макдауэлл, "Эвиленко" (2004)

Летом 2003 года на центральных улицах Киева можно было встретить импозантного старика, чье лицо казалось подозрительно знакомым прохожим средних лет. Когда мужчина ловил на себе внимательные взгляды, он улыбался и хитро подмигивал. Звезду знаменитого фильма Стэнли Кубрика "Механический апельсин" Малкольма Макдауэлла в позднем СССР знали по фильму "Калигула". Скандальную ленту смотрели на пиратских видеокассетах, за которые можно получить тюремный срок по статье о распространении порнографии. Кстати, в 2024-м "Калигула", перемонтированный без порнографических сцен, как он и задумывался изначально, снова вышел на экраны и стал одним из главных кинособытий прошлого года.

Малкольм Макдауэлл (справа) в парке Музея войны

"Эвиленко" — депрессивный итальянский триллер о маньяке-педофите, прообразом которого стал печально известный советский серийный убийца Андрей Чикатило. Актер отрицательного обаяния, Малкольм Макдауэлл гениально сыграл демонического убийцу-гипнотизера: пугающего и жалкого одновременно. Сам фильм, в отличие от большинства западных лент о Советском Союзе, внимателен к деталям (хотя есть забавная ошибка режиссера Давида Гриеко — бородатый милиционер не соответствовал уставу). Атмосферу позднего СССР помогали создать реальные локации Киева: недавно реконструированное здание Центрального вокзала, музей Второй мировой войны с монументом Родине-матери, средняя школа № 110, где киноманьяк работал учителям, реальные киевские улицы и т.д.

Эмир Кустурица, Гийом Кане. "Прощальное дело" (2009)

В современном киносообществе сербский режиссер, сценарист, актер и музыкант Эмир Кустурица — скорее изгой, чем культурный герой. В 1990-х его называли режиссером будущего: фильм о войне на Балканах "Подполье" одновременно был объявлен шедевром и вызвал политический скандал. Также Кустрица был среди немногих, чьи фильмы дважды получали главный приз кинофестиваля в Каннах. Сегодня он печально известен в основном как пророссийский пропагандист, поддержавший вторжение в Украину.

Эмир Кустурица в киевском метро

Начиная с нулевых, Кустурица больше снимался, чем сам снимал. За первую актерскую работу в фильме "Вдова с острова Сен-Пьер" он был номинирован на престижную премию Сезар. В снимавшемся в Киеве шпионском детективе "Прощальное дело" Кустурица играет высокопоставленного офицера КГБ, который передавал на Запад советские секреты. Сегодня этот фильм удерживает внимание зрителя в основном благодаря фактурной игре Кустурицы: настоящий подполковник Владимир Ветров был куда менее симпатичным персонажем. Но его измена нанесла советским спецслужбам такой значительный ущерб, что даже через 25 лет российское Министерство культуры отказало французским кинематографистам в сотрудничестве. Пришлось снимать Москву в Киеве.

Эмир Кустурица возле Института Яновского

Так, звезда фильмов "Пляж" и "Видок" Гийом Кане впервые встречается с героем Кустурицы на станции киевского метро "Золотые ворота". Далее шпионы проводят конспиративные встречи у седьмого павильона ВДНХ, в парке музея Второй мировой (где раньше снимали "Эвиленко") и на скамейке возле Института фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского. Его корпуса создатели фильма выдают за Московский государственный университет.

Джеймс Нортон, Ванесса Кирби. "Цена правды" (2019)

Исторический фильм знаменитой польской постановщицы Агнешки Холланд (известной, в частности, сериалом "Карточный домик") рассказывает историю британского журналиста Гаррета Джонса. Это было реальное историческое лицо: помимо прочего, он первым передал в западные СМИ информацию о Голодоморе. Для этого ему пришлось сделать невозможное: объехать украинские села, чтобы собрать материал. Для иностранца в условиях тотального контроля сталинского СССР это был немыслимый и очень храбрый поступок.

Фильм стал большим событием в Украине и получил благоприятную прессу профессиональных медиа в Европе и США. Джеймс Нортон, звезда сериалов "Макмафия" и "Война и мир", как всегда, создал на экране образ симпатичного и бесстрашного идеалиста. Готовый на все ради сенсационного материала, он спускается в форменный ад деревень, вымирающих от голода — и становится одержимым донести правду остальному миру.

Эдвард Нортон где-то под Черниговом

Поскольку снимать антисталинский фильм в современной России невозможно, на экране зрители снова видят вместо Москвы украинские локации. Так, припорошенные снегом московские улицы снимали в Харькове, где для съемок приходилось перекрывать центральную часть города. Но подниматься в свою московскую квартиру героине Ванессы Кирби (звезда сериала "Корона") приходилось уже в Киеве, на Бульварно-Кудрявской улице. Также съемки проходили недалеко от Центрального автовокзала Киева, где киношники воспроизвели антураж 1930-х годов со старыми домами и заводом. А сцены поездки журналиста снимали в Черниговской и Житомирской областях.

Джон Туртурро, "Перемирие" (1997)

Поздней осенью 1996 года, когда в Украине снимался фильм "Перемирие", любимый актер братьев Коэнов — Джон Туртурро — уже успел сняться в культовых лентах "Бартон Финк" и "Большой Лебовский", но звездные "Трансформеры" были еще впереди, так что актера никто на улицах не узнавал. Зато украинские участники съемочной группы запомнили его как доброжелательного и открытого человека.

Любимый автор братьев Коэнов Джон Туртурро

Последний фильм классика итальянского кино 1970-х Франческо Рози – экранизация автобиографического романа Примо Леви, в котором он рассказывает о своем заключении в Аушвице и дальнейшем пути домой через всю Европу. В том числе по территории послевоенной Украины, где Леви даже некоторое время жил в Виннице, работая врачом. "Перемирие" снимала самая настоящая чемпионская сборная итальянского кино, начиная Тонино Гуэрра — сценаристом великих Федерико Феллини и Микеланджело Антониони, и заканчивая композитором Луисом Бакаловым ("Джанго"). Не зря этот фильм, сконцентрировавший в себе лучшие черты национального кино, номинировался на "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.

Раде Шербеджия ("Большой куш") и Джон Туртурро в типичном львовском дворике

"Перемирие" должны были снимать в Польше, но в Украине оказалось дешевле. Декорации лагеря смерти построили в Ивано-Франковске, сцены путешествий героя снимали в Киеве, Львове и под Винницей. Так, в одной из сцен герои Джона Туртурро и Раде Шербеджия, известного по фильму Гая Ричи "Большой куш" (где он сыграл бывшего агента КГБ "Бориса-Бритву"), заходят в один из типичных львовских двориков. По словам участников съемок, итальянцы были недовольны качеством украинских отелей без горячей воды, но с тараканами, и боялись есть украинскую еду, предпочитая консервы. Страх перед Чернобылем перевесил интерес к национальным блюдам, но на этом негативные впечатления итальянцев об Украине вроде бы завершились.

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