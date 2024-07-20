Что смотреть: 8 лучших сериалов-2024

"Фоллаут" называют лучшей экранизацией игры, а "Шугар" изменил правила игры жанра нуар

На этой неделе стали известны номинанты престижной телепремии "Эмми", которая пройдет 15 сентября вот уже в 76-й раз. Абсолютным лидером по номинациям стал исторический сериал "Сёгун". "Телеграф" отобрал для читателей восемь лучших сериалов первого полугодия-2024, получивших самые высокие рейтинги критики.

"Фарго" (Fargo) IMDb: 8,9

После очень спорного четвертого сезона антологии "Фарго" — особенно с учетом того, какую высокую планку задали первые три, создатель сериала Ной Хоули вернулся к старой доброй проверенной формуле: маленький городок, где герои-простаки оказываются в неправильное время в неудачном месте, и персонажи, которые поначалу кажутся не теми, кто они есть на самом деле.

Уровень черного юмора и льющейся на экране крови, заявленный в самом первой сезоне, в новом даже зашкаливает, но в то же время значительно усилился сатирический заряд, направленный на правые силы Америки. (Шериф-трампист в исполнении звезды "Безумцев" Джона Хэмма готов залить кровью все вокруг, чтобы вернуть свою сбежавшую жену.) А еще впервые в сериале появился мистический мотив, который традиционно был присущ другой топовой криминальной антологии, "Настоящему детективу".

Но пятый сезон "Фарго" обыграл очередной сезон "Настоящего детектива" не только на этом поле. В отличие от прямолинейной феминистской агитки Иссы Лопес, главная героиня "Фарго" в исполнении Джуно Темпл ("Ещё одна из рода Болейн") умеет не только постоять за себя, но еще и обуздать хтонические силы зла, что выглядит на экране довольно иронично.

"Сёгун" (Shōgun) IMDb: 8,7

Как в таких случаях пишут в титрах, это основанная на реальных событиях история британского моряка, которого в первый год XVII века судьба забрасывает в Японию, где он помимо воли оказывается втянут в междоусобную войну между могущественными феодалами, а затем становится приближенным одного из сёгунов – военачальников империи. Штурман Уильям Адамс (1564—1620) стал не только первым британцем в Японии, но еще и первым самураем-иностранцем и правой рукой сёгуна Токугава Иэясу, для которого строил корабли.

Новую сериальную экранизацию исторического романа Джеймса Клавелла уже сравнили с "Игрой престолов". За исключением летающих драконов, это справедливо: "Сёгун"-2024 далеко ушел от мини-сериала 1980 года при всех его достоинствах, включая первого экранного Джейсона Борна Ричарда Чемберлена и главную японскую кинозвезду ХХ века Тоширо Мифунэ. С "Игрой престолов" сериал роднит не только зрелищная постановка с детально проработанной политическими интригой и множеством тщательно прописанных персонажей, но еще и невыносимая жестокость – кажется, на экране людей живьем еще не варили.

Собственно, это единственная претензия: с первых же серий понятно, что смотришь новую классику. 25 (двадцать пять) номинаций на престижную телепремию "Эмми-2024" стали лишним тому подтверждением.

"Мистер Бейтс против почты" (Mr Bates vs The Post Office) IMDb: 8,5

Режиссер, сценарист и актер Бак Генри утверждал, что лучшие фильмы снимаются в Голливуде. А вот лучшие сериалы, однозначно, снимают в Британии, и "Мистер Бейтс против почты" – очередной убедительный тому пример. Это документальная драма о принципиальном почтмейстере средних лет с лицом Тоби Джонса ("Индиана Джонс и Колесо судьбы"), который в одиночку вступает в судебную битву с могущественной Королевской почтой, государственным монополистом почтовых услуг, которая растянулась на полтора десятилетия.

Дело в том, что бухгалтерское программное обеспечение, через которое проводились транзакции в почтовых отделениях по всей стране, работало с ошибками, и в результате сотни почтмейстеров во всех уголках Британии были несправедливо обвинены в воровстве огромных сумм. Королевская почта отрицала, что проблема в ПО, и в результате несчастные потеряли буквально все. Алан Джонс объединяет пострадавших и вступает в долгую бюрократическую тяжбу с государством, которая на момент премьеры сериала на Рождество 2024 года еще продолжалась.

Казалось бы, что может быть интересного в этой истории? Но создателям сериала удалось не только поддерживать высокий градус интриги, как в жанровом кино, но еще и повышать его от серии к серии, так что оторваться невозможно – благо, "Мистер Бейтс против почты" отнимет у вас всего три часа жизни. (Формат мини-сериала также относится к достоинствам британских шоу.) А главное, сериал вызвал мощный общественный резонанс в Британии, заставив правительство снять с пострадавших обвинения и выплатить им солидные компенсации.

Любопытно, что Королевская почта требовала внести правки в сценарий сериала, но создатели отказались, и были правы: в данный момент против Королевской почты ведется расследование.

"Фоллаут" (Fallout) IMDb: 8,4

По мнению знатоков, "Фоллаут" Джонатана Нолана и Лизы Джой, создателей нашумевшего "Мира Дикого Запада" – это лучшая сериальная экранизация компьютерной игры. (В прошлый раз это утверждалось по поводу сериала "Последние из нас".) Нет сомнений, что для фаната "Фоллаута" тщательно, дорого и богато перенесенный на экран сеттинг и воплощенные известными артистами персонажи важнее истории. Но для зрителя, далекого от мира игр, драматургия сериала может показаться, мягко говоря, несколько инфантильной – даже со скидкой на жанр дистопии.

Так, в постапокалиптической вселенной "Фоллаута" существуют комфортные подземные бункеры, где верхушка выжившего общества живет в сеттинге пятидесятых годов альтернативной Америки. На поверхности, понятное дело, царит форменный Дикий Запад пополам с Безумным Максом, кровь хлещет рекой, по небу летают рыцари Братства Стали, облаченные в мощную броню, по грешной земле бродят гули – нечто вроде зомби. Через этот страшный и нелепый мир пробирается в поисках своего отца главная героиня в исполнении Эллы Пернелл ("Дом странных детей мисс Перегрин").

Что действительно вдохновляет в "Фоллауте", так это визуализация пост-апокалиптического мира, безгранично циничный черный юмор, а еще Кайл Маклохлен ("Твин Пикс"), сыгравший пародию на политика-левака, и Уолтон Гоггинс ("Отвратительная восьмерка") в роли гуля-ковбоя. Гоггинс определенно "украл" это шоу, его персонаж затмил прочих многочисленных героев сериала.

"Рипли" (Ripley) IMDb: 8,2

Стивен Заиллян, написавший сценарии таких знаменитых фильмов, как "Банды Нью-Йорка", "Миссия невыполнима" и "Список Шиндлера", за который он получил "Оскар", как оказалось, не только талантливый человек. (Его предыдущая работа на ТВ, мини-сериал "Однажды ночью" не затерялся даже на фоне богатого на громкие сериальные премьеры 2016 года.)

Но еще и очень амбициозный, если решился снимать новую экранизацию классического детектива Патриции Хайсмит о чертовски талантливом мистере Рипли после фильмов таких грандов, как Рене Клеман, Вим Вендерс, Лилиана Кавани и Энтони Мингелла. Согласитесь, непросто удержать внимание зрителя, который знает наперед все нюансы этой истории о мелком мошеннике, который завладел личностью убитого им молодого "мажора" – и при этом умудрился выйти сухим из воды.

Исполнитель главной роли Скотт Эндрю (Мориарти из "Шерлока Холмса") тоже оказался не робкого десятка: все-таки первым исполнителем роли Тома Рипли был сам Ален Делон. Но у них с Заилляном, как ни странно, получилось. Скотт Эндрю показал своего героя не обаятельным негодяем, а нарциссическим ничтожеством – хочется, чтобы такого Рипли поскорее разоблачили. А Заиллян напомнил, что кино, вообще-то, смотрят глазами, и главное в нем – визуальные образы. В итоге получился невероятно красивый, изысканный и стильный нуар.

"Олененок" (Baby Reindeer) IMDb: 7,8

Еще один британский мини-сериал, который вызвал большой общественный резонанс – автобиографическая история о безнадежно несмешном стендапере по имени Донни, одиноком и неустроенном, которого преследует сталкерша. Страдающая хроническим бредовым расстройством личности, Марта превращает в ад и без того нелегкую жизнь главного героя, срывая выступления в клубах и угрожая близким.

Впрочем, все закончится хорошо. Донни, как и шотландский актер и драматург Ричард Гадд, скрывающийся за маской главного героя, обратится в полицию (в Британии самые суровые в мире законы против сталкинга). А потом создаст на основе этой истории моноспектакль, который со временем станет самым популярным сериалом на Netflix — по состоянию на 11 июня его посмотрели 84,5 миллиона зрителей.

В большинстве случаях современная сериальная драматургия базируется на неизжитых травмах, но такого мучительно достоверного выворачивания себя наизнанку вы еще не видели. Если преодолеть на первых эпизодах внутреннее сопротивление перед не самыми приятными главными героями, – поначалу Донни не вызывает никакого сочувствия, а Марта в исполнении Джессики Ганнинг откровенно отталкивающая, то с каждой новой серией "Олененок" удивляет все больше, каждый раз показывая историю Донни под новым углом.

А градус напряжения настолько высок, что "Олененку" рукоплескал в своей колонке для издания Times сам Стивен Кинг.

"Шугар" (Sugar) IMDb: 7,5

"Шугар" разделил зрителей на два полярных лагеря, и автор относит себя к тому, где уверены, что несмотря на некоторые огрехи этого сериала (например, излишне длинные закадровые монологи героя и слабоватая детективная интрига), со временем "Шугар" обретет тот же статус, что "Потерянная комната" и "Дикие пальмы". В свое время эти сериалы тоже, скорее, озадачили и зрителей, и критиков, а "культовый" статус приобрели с годами.

Шугар – это фамилия частного детектива в исполнении Колина Фаррелла (второй сезон "Настоящего детектива"), как будто сошедшего с фильма-нуар сороковых годов. По ходу действия создатели сериала не просто обильно цитируют классику, но даже "врезают" короткие сцены из классических нуаров с Хамфри Богартом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в источниках вдохновения и авторов, и самого Джона Шугара. Конечно же, он страстный киноман, а его новый наниматель – известный голливудский кинопродюсер.

Активно обсуждаемый в сети сюжетный твист в духе фильмов М. Найта Шьямалана ("Шестое чувство"), который в финале шестого эпизода ставит историю с ног на голову, можно предугадать как раз по всей этой нарочитой кинематографичности, включая довольно экстравагантную манеру сьемки Фернанду Мейреллиша ("Город бога"). Но главное в этом сериале не наивная киномания и тем более очень спорный твист, резко меняющий жанр, а новая интонация нуарного кино, найденная авторами.

"Шугар" – наверное, первый метамодернистский нуар, очищенный от (казалось бы) неотъемлемых для жанра цинизма и беспросветности.

"Сочувствующий" (The Sympathizer) IMDb: 6,9

Это сериал прошел почти незамеченным для зрителей, и очень зря: новое шоу режиссера "Олдбоя" Пак Чхан Ука (и снова, как "Маленькая барабанщица", в шпионском жанре) получило высокие рейтинги. Это экранизация романа американца вьетнамского происхождения Вьета Тан Нгуена, который переехал в Штаты с родителями сразу после падения Сайгона в 1975 году.

Сатирический триллер, заслуженно принесшем писателю Пулитцеровскую премию, предлагает принципиально новый взгляд на войну во Вьетнаме. Едва ли не впервые в американской культуре Американская война (как ее называют во Вьетнаме) показана не от лица ветерана-американца, а глазами вьетнамцев. Главный герой-полукровка в исполнении Хоа Сюаньдэ ("Ковбой Бибоп"), сын француза и вьетнамки — шпион коммунистического Вьетконга, внедренный в военную верхушку Сайгона. Он живет двойной жизнью, разрываясь между двумя спецслужбами, культурами, идентичностями и, по сути, между двумя мирами после того, как по заданию Севера перебирается в США.

В "Сочувствующего" втиснуто огромное количество сюжетных линий, то и дело перебиваемых флешбеками, потому повествование может показаться хаотичным, а наслоение событий — несколько избыточным, но скучным этот сериал точно не назовешь.

Один из главных аттракционов обеспечил Роберт Дауни-младший ("Шерлок Холмс" Гая Риччи), который играет сразу четырех персонажей: цэрэушника, кинорежиссера, конгрессмена и профессора антропологии. И, конечно же, впечатляет Дэвид Духовны ("Блудливая Калифорния") в непривычном для себя брутальном образе.

Ранее "Телеграф" писал о сериальных премьерах июля.