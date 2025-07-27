Она "разрывала" все чарты в 2018-м: какая украинская песня собрала 480 миллионов просмотров на YouTube (видео)

Тогда этот трек раздавался из "каждого чайника"

Представьте себе, что песня, собравшая рекордное количество прослушиваний на YouTube, не американского или голливудского исполнителя, а украинского. Она записана без глобального продюсера, жирных лейблов или даже английских слов. Однако именно этот трек попал в чарты десятков стран, стал саундтреком женщин и собрал сотни миллионов просмотров. В 2018-м ее пели, наверное, повсюду — в метро, в школах, на концертах и т.д.

Речь идет о песне группы KAZKA "Плакала". По состоянию на июль 2025 года клип собрал 480 миллионов просмотров и стал самым популярным украинским треком на YouTube.

О чем "Плакала"

Песня "Плакала" — это история женской боли. Этот трек – ода всем женщинам, умеющим проживать любые трудности, а затем "возрождаться" и чувствовать себя счастливыми. Песня как женский крик, а авторы назвали ее "самой откровенной историей всеобъемлющего чувства".

После релиза песни она быстро вышла в топы Apple Music и Shazam в нескольких странах. Впервые украиноязычная песня попала в Global Shazam Chart, где долго держалась в топ-10. Ее переводили на разные языки мира, делали ремиксы, выполняли на шоу за границей.

Естественно, группа получила много наград в Украине за эту песню. В частности, "Сингл года" на музыкальной премии YUNA, а также вошла в ежегодные чарты радиостанций как главный хит сезона в 2018-2019 годах. Forbes включил группу KAZKA в список "30 under 30" в категории "Music" и отметил большое влияние группы.

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