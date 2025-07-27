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Она "разрывала" все чарты в 2018-м: какая украинская песня собрала 480 миллионов просмотров на YouTube (видео)

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Наталья Дума
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Рекордное количество прослушиваний собрала именно украиноязычная песня
Рекордное количество прослушиваний собрала именно украиноязычная песня. Фото freepik/Телеграф

Тогда этот трек раздавался из "каждого чайника"

Представьте себе, что песня, собравшая рекордное количество прослушиваний на YouTube, не американского или голливудского исполнителя, а украинского. Она записана без глобального продюсера, жирных лейблов или даже английских слов. Однако именно этот трек попал в чарты десятков стран, стал саундтреком женщин и собрал сотни миллионов просмотров. В 2018-м ее пели, наверное, повсюду — в метро, в школах, на концертах и т.д.

Речь идет о песне группы KAZKA "Плакала". По состоянию на июль 2025 года клип собрал 480 миллионов просмотров и стал самым популярным украинским треком на YouTube.

О чем "Плакала"

Песня "Плакала" — это история женской боли. Этот трек – ода всем женщинам, умеющим проживать любые трудности, а затем "возрождаться" и чувствовать себя счастливыми. Песня как женский крик, а авторы назвали ее "самой откровенной историей всеобъемлющего чувства".

После релиза песни она быстро вышла в топы Apple Music и Shazam в нескольких странах. Впервые украиноязычная песня попала в Global Shazam Chart, где долго держалась в топ-10. Ее переводили на разные языки мира, делали ремиксы, выполняли на шоу за границей.

Естественно, группа получила много наград в Украине за эту песню. В частности, "Сингл года" на музыкальной премии YUNA, а также вошла в ежегодные чарты радиостанций как главный хит сезона в 2018-2019 годах. Forbes включил группу KAZKA в список "30 under 30" в категории "Music" и отметил большое влияние группы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая культовая песня 1992 года считается самой популярной. Она стала гимном любви по всему миру.

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#Песня #You Tube #KAZKA #Kazka Плакала