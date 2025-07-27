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Вона "розривала" всі чарти у 2018-му: яка українська пісня зібрала 480 мільйонів переглядів на YouTube (відео)

Автор
Наталія Дума
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Рекордну кількість прослуховувань зібрала саме україномовна пісня
Рекордну кількість прослуховувань зібрала саме україномовна пісня. Фото freepik/Телеграф

Тоді цей трек лунав із "кожного чайника"

Уявіть собі, що пісня, яка зібрала рекордну кількість прослуховувань на YouTube, — не американського чи голлівудського виконавця, а українського. Вона записана без глобального продюсера, "жирних" лейблів чи навіть англійських слів. Однак саме цей трек потрапив у чарти десятків країн, стала саундтреком жіноцтва і зібрала сотні мільйонів переглядів. У 2018-му її співали, мабуть, всюди — у метро, у школах, на концертах тощо.

Йдеться про пісню гурту KAZKA "Плакала". Станом на липень 2025 року кліп зібрав 480 мільйонів переглядів і став найпопулярнішим українським треком на YouTube.

Про що "Плакала"

Пісня "Плакала" — це історія жіночого болю. Цей трек — ода всім жінкам, які вміють проживати будь-які труднощі, а потім "відроджуватися" і почуватися щасливими. Пісня ніби жіночий крик, а автори назвали її "найвідвертішою історією всеосяжного почуття".

Після релізу пісні, вона швидко вийшла в топи Apple Music і Shazam у кількох країнах. Вперше україномовна пісня потрапила до Global Shazam Chart, де досить довго трималася в топ-10. Її перекладали на різні мови світу, робили ремікси, виконували на шоу за кордоном.

Звісно ж, гурт отримав багато нагород в Україні за цю пісню. Зокрема, "Сингл року" на музичній премії YUNA, а також увійшла до щорічних чартів радіостанцій як головний хіт сезону у 2018-2019 роках. Forbes включив гурт KAZKA до переліку "30 under 30" у категорії "Music" і відзначив великий вплив гурту.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка культова пісня 1992 року вважається найпопулярнішою. Вона стала гімном кохання у всьому світі.

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#Пісня #You Tube #KAZKA #Kazka Плакала