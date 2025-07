Она стала гимном любви во всем мире: какая культовая песня 1992 года считается самой популярной (видео)

Эта песня стала не просто хитом — она вошла в историю

В музыкальной истории 1992 года одной из самых ярких страниц стала композиция в исполнении известной американской певицы. Эта душевная баллада стала мировым феноменом, которая покорила сердца миллионов слушателей по всему миру.

Если вы не знали, то изначально песня I Will Always Love You ("Я всегда буду любить тебя") была написана кантри-звездой Долли Партон в 1973 году. Спустя 20 лет Уитни Хьюстон придала ей новое звучание — мощное, эмоциональное, пронизанное драмой и страстью. Она возглавила американский чарт Billboard Hot 100.

Саундтрек к фильму "Телохранитель", где Хьюстон сыграла главную роль вместе с Кевином Костнером, стал символом целой эпохи и принес певице небывалый успех, включая премию "Грэмми" за лучший женский поп-вокал.

Эта песня стала не просто хитом — она вошла в историю. 14 недель на вершине Billboard Hot 100 и миллионы проданных копий! Хоть песня и была кавером на трек Долли Партон, но именно голос Уитни сделал ее бессмертной.

I Will Always Love You от Долли Партон:

