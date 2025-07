Хит, который уже 25 лет "крутят" диджеи в ночных клубах: что это за песня и кто ее поет (видео)

Культовая песня, которая пережила поколения

Двухтысячные стали настоящей вехой в истории поп-музыки — даже песни Кузьмы до сих пор слушают миллионы. И хотя конкуренция тогда была невероятно высокой, многим все же удавалось пробиться на первые строчки международных чартов. 25 лет тому назад известная американская певица подарила миру свой очередной хит.

21 августа 2000 года на лейбле Maverick Records была выпущена песня исполнительницы Мадонны — Music ("Музыка"). С ней знаменитость уверенно вступила в новое тысячелетие.

Music достигла вершины чарта Billboard Hot 100 и стала одним из главных хитов года в США. Он моментально занял лидирующие позиции в чартах Австралии, Канады, Италии, Британии и целого ряда других стран. Спустя 25 лет диджеи до сих пор ставят ее в клубах.

Композиция принесла Мадонне номинации на премию Grammy в категориях "Запись года" и "Лучшее женское поп-исполнение". Энергичный танцевальный трек с незабываемым припевом — "Music makes the people come together" ("Музыка объединяет людей") — стал гимном клубной сцены и закрепил статус артистки как королевы поп-музыки даже спустя два десятилетия карьеры.

Клип на песню вышел поистине культовым. Его режиссером выступил Джонас Окленд, а компанию Мадонне в видео составил британский актер и комик Саша Барон Коэн — он был в своем сценическом образе Ali G.

По сюжету клипа, Мадонна садится в автомобиль к Ali G, и вместе они мчатся по огням ночного Лос-Анджелеса. Маршрут приводит их в стриптиз-клуб, откуда певица выходит уже в компании новых девушек. Особенностью клипа стала анимационная вставка:

Ранее мы писали о самой популярной украинской песне 1998 года. Также "Телеграф" рассказывал о культовой песне 1995 года.