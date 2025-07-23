Ее пели тысячи людей на стадионах: какая песня Оззи Осборна самая популярная

Этот первый трек сольного альбома Оззи Осборна

К сожалению, жизнь легенды хэви-металла Оззи Осборна оборвалась 22 июля 2025 года. Однако его хиты будут жить вечно. Эта песня не просто звучала из колонок – она стала голосом поколений и собрала миллионы прослушиваний. На концертах тысячи зрителей пели ее унисон.

Речь идет о песне Crazy Train, которая стала символом начала сольной карьеры Оззи Осборна. "Телеграф" решил вспомнить, что известно об этой композиции.

Вживую эта песня звучала более 1150 раз — включая последний концерт Осборна в июле 2025-го. "Crazy Train" стала финальной песней шоу рок-легенды.

Когда Оззи Озборн вышел из состава группы Black Sabbath, многие считали, что он не сможет восстановить статус рок-звезды. Однако именно песня "Crazy Train", ставшая первым синглом сольного альбома певца, доказала обратное. Именно этот трек стал громким началом, благодаря которому Оззи Осборн заявил о себе как о сольном исполнителе.

О чем Crazy Train

Главная тема композиции — ощущение того, что мир выходит из-под контроля, как поезд, который мчит без тормозов. Песня стала символом тревог всего мира – эпохи холодной войны, глобальной неопределенности и протеста против социального хаоса.

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Один из авторов трека Боб Дейзли рассказывал, что образ собственно влечения возник в студии. Тогда Рэнди Родс, еще один автор, издал хаотический звук с помощью педали эффектов, напоминающих движение поезда. Эта метафора в тексте стала символом мировых событий тех времен и страха новой мировой войны. Песня была написана в 1980 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Озге Осборне. Она стала продюсером, звездой шоубизнеса, но с тяжелой судьбой. Как-то она хотела покончить с собой, а впоследствии ее муж пытался ее убить.