"Танцюй зі мною повільно". Самые известные песни умершего Михаила Клименко из группы ADAM (видео)

ADAM основан в Киеве в 2015 году и имеет популярные хиты

В воскресенье, 7 декабря, украинский певец Михаил Клименко ушел из жизни, оставив после себя музыку, которая продолжает звучать и отзываться в сердцах слушателей. Его музой всегда была жена – соучастница группы ADAM Саша Норова.

Что нужно знать:

Группа ADAM была основана в Киеве в 2015 году

Группа известна хитами, как "Танцюй зі мною повільно", "Останній раз", "Особистий рай"

Судьба коллектива после смерти фронтмена неизвестна

Группа ADAM — украинский музыкальный проект, известный искренними песнями о любви, близости и человеческих чувствах. Его неизменным голосом был Михаил Клименко — вокалист, автор песен и лицо группы, который в последние месяцы находилась в коме и не выходя из нее умер в 38 лет.

Музыкальный коллектив был основан в 2015 году в Киеве – ключевыми фигурами стали Михаил Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и его жена Александра Норова, исполнявшая вокал и участвовавшая в сценических образах. В состав группы также вошли Максим Козаченко (гитара, клавишные) и Андрей Гриценко (ударные).

Михаил Клименко с женой Александрой Норовой. Фото: instagram.com/adamukraine

К самым известным песням группы относятся "Танцюй зі мною повільно", а также треки, как "Цілую", "Останній раз", "Особистий рай", "Ау Ау", "Таку як є" и другие — они часто звучали на концертах, в соцсетях, стали популярными среди молодежи и взрослых.

Коллектив выступал на концертах, в турне, имел активную аудиторию — ADAM воспринимался как один из теплых и искренних проектов украинской сцены. Пока неизвестно, что будет с группой после смерти его основателя и вокалиста.

Напомним, что Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года от туберкулезного менингита после длительного пребывания в больнице в коме.

Напомним, что 22 ноября скончался украинский певец Лесик Турко. Он был бывшим участником группы DZIDZIO.